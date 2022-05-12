İrem Derici'den Cem Belevi'ye yeni atak! Şarkılı göndermesi olay oldu: "Allah belasını versin"

Cem Belevi ve İrem Derici arasında yaşanan gerilim magazin gündemini sıklıkla meşgul ediyor. Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi konuyla ilgili "Böyle bir şey yok! Kendisini aldatmadım" demişti.

İREM DERİCİ'NİN ŞARKILI GÖNDERMESİ OLAY OLDU!

Cem Belevi'nin "Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum, yok aldatma..." sözlerine karşılık İrem Derici oldukça sinirlenmişti.

İKİNCİ BİR TELEFONU OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

İrem Derici'nin Cem Belevi'nin arabasının torpidosunda ikinci bir cep telefonu yakaladığı ve Belevi'nin bu telefon vasıtasıyla başka kızlarla konuştuğu iddia edilmişti.

"ALLAH BELASINI VERSİN"

Derici, son olarak Instagram hesabında paylaştığı bir konser kesitiyle eski sevgilisine göndermede bulundu.

Şarkıcının kahkahayla not düşerek paylaştığı videoda İrem Derici 'Acemi Balık' şarkısınının "Beni kalbimden vuranlar var ya" sözlerini söylüyor. Konserden bir seyircinin ise bağırarak "Allah belasını versin" dediği duyuluyor.

Derici'nin göndermeli paylaşımına Yonca Evcimik dahil pek çok ünlü ve takipçiden ise yorum yağdı.





