İrem Derici'den Galatasaray sürprizi

Şarkıcı İrem Derici, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yeni şarkısıyla sahne alacak.
"Aşkımız Olay Olacak" şarkısını sarı kırmızılılara uyarlayan Derici, 31 Mayıs'ta TT Stadı'nda gerçekleştirilecek olan şampiyonluk kutlamaları etkinliklerinde sahne alacak.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan İrem Derici şu ifadeleri kullandı:
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