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İrem Derici'den Galatasaray sürprizi

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 24.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Galatasaraylı kimliğiyle bilinen ünlü popçu İrem Derici, Cumartesi akşamı Türk Telekom Arena'da düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarında söyleyeceği şarkıyı böyle paylaştı. Galatasaray için yeni bir şarkı yapan Derici'nin bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Şarkıcı İrem Derici, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yeni şarkısıyla sahne alacak.

"Aşkımız Olay Olacak" şarkısını sarı kırmızılılara uyarlayan Derici, 31 Mayıs'ta TT Stadı'nda gerçekleştirilecek olan şampiyonluk kutlamaları etkinliklerinde sahne alacak.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan İrem Derici şu ifadeleri kullandı:

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Anahtar Kelimeler:
İREM DERİCİ galatasaray spor toto süper lig

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