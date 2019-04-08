MAGAZİN

İrem Derici'den heyecanlandıran proje! Sokak sanatçıları ile birlikte...

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2019 14:14 | Son Güncelleme

Türk Pop Müziği’ne çağ atlatan ve pek çok star ismin çıkışına tanıklık eden 90’lı yıllar Türk Pop müziğinin unutulmaz şarkıları bu kez İrem Derici’nin yorumuyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türk Pop Müziği’nin yeni nesil starı İrem Derici, çok ses getirecek bu sürpriz projesinde sokak müzisyenlerine de yer verecek.

İrem Derici'den heyecanlandıran proje! Sokak sanatçıları ile birlikte...

Şarkılarıyla dinlenme ve izlenme rekorları kıran İrem Derici, bu kez de 90’lı yılların unutulmaz şarkılarıyla gündeme gelecek. 90’ların kendine has naif ve ilerici tarzını bugünün imkanlarıyla birleştirerek güncelleştirecek İrem Derici’nin prodüktörlüğünü ünlü iletişimci Özgür Aras ‘ın yaptığı yeni projesinin stüdyo çalışmaları sürüyor.

IREM_DERICI_02_07_18_35655 1

Ünlü şarkıcı kayıtlarda İstanbul’un sokak müzisyenlerine de yer vererek, şarkıları severek yorumlayan pek çok meslektaşıyla iş birliği yapacak.

IREM_DERICI_02_07_18_35633

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin kızı İlayda sonunda göründü! Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin kızı İlayda sonunda göründü!
'Dimdik gidiyorum, boynum bükük olarak değil...''Dimdik gidiyorum, boynum bükük olarak değil...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici yeni albüm

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Çıplaklık dersi verdi

Öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Çıplaklık dersi verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılmaz Erdoğan unutmadı! 'Bütün alkışlar, bütün ziller Zafer Çika için çalsın...'

'Bütün alkışlar, bütün ziller Zafer Çika için çalsın...'

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin kızı İlayda sonunda göründü!

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin kızı İlayda sonunda göründü!

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'dan askerlik paylaşımı

'Dimdik gidiyorum, boynum bükük olarak değil...'

Jennifer Lopez prova yaptı, nişanlısı paylaştı

Dans provası yaptığı anları nişanlısı yayınladı

Kısmetse Olur yarışmacısı Melis'ten itiraflar: Kurguydu...

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Eser Yenenler: Bu kez paraya kıydım

Eser Yenenler: Bu kez paraya kıydım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.