İrem Derici'den heyecanlandıran proje! Sokak sanatçıları ile birlikte...

Şarkılarıyla dinlenme ve izlenme rekorları kıran İrem Derici, bu kez de 90’lı yılların unutulmaz şarkılarıyla gündeme gelecek. 90’ların kendine has naif ve ilerici tarzını bugünün imkanlarıyla birleştirerek güncelleştirecek İrem Derici’nin prodüktörlüğünü ünlü iletişimci Özgür Aras ‘ın yaptığı yeni projesinin stüdyo çalışmaları sürüyor.

Ünlü şarkıcı kayıtlarda İstanbul’un sokak müzisyenlerine de yer vererek, şarkıları severek yorumlayan pek çok meslektaşıyla iş birliği yapacak.





