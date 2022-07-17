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İrem Derici'den hodri meydan: "Herkesin had bilmesi lazım, kudurun!"

17.07.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cem Belevi ile ayrılmasının ardından konserden konsere koşan ünlü şarkıcı İrem Derici yakın arkadaşı Önder Tiryaki'nin saç ve makyajını yapmasının ardından aynadaki görüntüsünü çok beğendiğini ifade etti. "Ben bugün karşımda kendimi görsem yürürdüm. Kendimi kaldırmadan o mekandan çıkmazdım" diyen İrem Derici, hazırlanması bittikten sonra çekildiği fotoğrafı 'kudurun' notunu düşerek paylaştı.

İrem Derici'den hodri meydan: "Herkesin had bilmesi lazım, kudurun!"

İrem Derici, Instagram hesabını aktif olarak kullanan hem de takipçileriyle sık sık etkileşim içinde olan ünlülerden biri. Yaptığı espri ve açıklamalarla olay olan ünlü şarkıcı İrem Derici yakın arkadaşı Önder Tiryaki ile bir araya geldi.

İrem Derici'ye babasından olay 'boşanma' yanıtı!

Önder Tiryaki'nin yaptığı saç ve makyajı çok beğendiğini belirten İrem Derici, "Ben bugün karşımda kendimi görsem yürürdüm. Kendimi kaldırmadan o mekandan çıkmazdım. Asla!" ifadelerini kullandı.

İREM DERİCİ'DEN 'HAYAL KIRIKLIĞI' AÇIKLAMASI: "SABAH UYANINCA ÜZÜLÜYORUM"

İrem Derici, Önder Tiryaki'nin yaptığı makyaj sonrası kendisini çok beğendiğini vurguladı. Ünlü şarkıcı "Bir de ben böyle olduğuma inanıyorum, bunu biliyorsun değil mi? Sonra üzülüyorum! Sabah uyandığımda çok üzülüyorum. Niye böyle olmuyor, niye?" diyerek kendini ti'ye aldı.

iremdericidenolaypaylasımkudurun

ÜNLÜ ŞARKICI İREM DERİCİ'DEN GÜLÜMSETEN NOT: "KUDURUN!"

Hazırlanması bittikten sonra verdiği pozu Instagram hesabında paylaşan ünlü şarkıcı İrem Derici paylaşımına düştüğü "kudurun" notu ile takipçilerini gülümsetti.

İREM DERİCİ

"AMA ÇOK GÜZELİM!"

Konser sonrası tekrar paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı "Sahnemi bitirdim. Bu benim güzelliğim ne? Herkesin had bilmesi lazım." dedi.

İREM DERİCİ

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İrem Derici önder tiryaki
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