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İrem Derici göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu nasıl bir güzelliktir”

16.05.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Survivor'da yarışan Atakan Işıktutan ile beraber olan İrem Derici aşk hayatıyla olduğu gibi başarılı şarkıları ve sahne performanslarıyla da gündem oluyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Derici en son sahnesinden pozlarını paylaştı. Ünlü ismin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

İrem Derici göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu nasıl bir güzelliktir”

Şarkıları ve aşk hayatı ile dikkat çeken İrem Derici sosyal medya hesabındaki göğüs dekolteli pozlarıyla da gündem oluyor. En son transparan elbisesiyle poz veren Derici'nin yeni sahne kıyafeti de çok beğenildi. Güzelliği ile nefes kesen ünlü isim, siyah elbisesiyle göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

irem-derici-göğüs-dekoltesi

Survivor’ın eski sezon yarışmacılarından olan Atakan Işıktutan ile mutlu bir beraberlik yaşayan İrem Derici paylaşımına "Kadın ve İremcik var" notunu düştü.

irem-derici

Ünlü ismin takipçileri "Bu nasıl bir güzelliktir", "Kadın var beton var olacaktı", "Cansın can", "Güzellik" yorumlarında bulundu.

transparan-giyen-irem-derici

Instagram hesabında 8,6 milyon takipçisi bulunan Derici sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

irem

36 yaşındaki ünlü ismin paylaşımlarına adeta beğeni ve yorum yağıyor.

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