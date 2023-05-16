İrem Derici göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! “Bu nasıl bir güzelliktir”

Şarkıları ve aşk hayatı ile dikkat çeken İrem Derici sosyal medya hesabındaki göğüs dekolteli pozlarıyla da gündem oluyor. En son transparan elbisesiyle poz veren Derici'nin yeni sahne kıyafeti de çok beğenildi. Güzelliği ile nefes kesen ünlü isim, siyah elbisesiyle göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Survivor’ın eski sezon yarışmacılarından olan Atakan Işıktutan ile mutlu bir beraberlik yaşayan İrem Derici paylaşımına "Kadın ve İremcik var" notunu düştü.

Ünlü ismin takipçileri "Bu nasıl bir güzelliktir", "Kadın var beton var olacaktı", "Cansın can", "Güzellik" yorumlarında bulundu.

Instagram hesabında 8,6 milyon takipçisi bulunan Derici sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

36 yaşındaki ünlü ismin paylaşımlarına adeta beğeni ve yorum yağıyor.



