MAGAZİN

İrem Derici: Hep selülitlerimi çektiniz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

Aşırı zayıflığı sebebiyle yoğun bakımda bir süre kalan ve ölümden dönen İrem Derici şu sıralar 10 kilo almış durumda. İrem Derici magazincilere "bu halde tatile gitmem" diyor

İrem Derici: Hep selülitlerimi çektiniz!

Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de spor mağazalarını dolaşıp alışveriş yapan İrem Derici, mütevazi ve sempatik tavırlarıyla her zaman olduğu gibi dikkati çekti.

10 AĞUSTOS'TA YENİ ALBÜMÜ GELİYOR

Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, “10 Agustos’da albümüm ‘Sabıka Kaydı’nı piyasaya çıkartmış olacağım. Albüm 14 parçadan oluşuyor çıkış parçasının hangisi olacağına henüz karar vermedim” dedi.

'BU HALDE HAYATTA TATİLE GİTMEM'

Tatil için bir plan yapmadığını belirten popçu, “Geçen sene hep selülitlerimi çektiniz, bu sene biraz kilo da aldım, bu halde hayatta gitmem. Zaten yoğun bir konser takvimimiz var. Tatil için pek fazla zamanım yok” açıklamasında bulundu.

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