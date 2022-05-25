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  4. İrem Derici, kendisine asılan takipçisini tiye aldı! Görenler bir daha baktı: Özelden attığı mesajın ekran görüntüsünü paylaşıp o ifadeyi kullandı!

İrem Derici, kendisine asılan takipçisini tiye aldı! Görenler bir daha baktı: Özelden attığı mesajın ekran görüntüsünü paylaşıp o ifadeyi kullandı!

25.05.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü pop müzik şarkıcısı İrem Derici, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan İrem Derici, "Fiziğine bayılıyorum" yazarken kasıtlı olarak yazım hatası yaptığı gözlemlenen takipçisinin ekran görüntüsünü paylaşarak tiye aldı.

İrem Derici, kendisine asılan takipçisini tiye aldı! Görenler bir daha baktı: Özelden attığı mesajın ekran görüntüsünü paylaşıp o ifadeyi kullandı!

Ünlü pop müzik şarkıcısı İrem Derici, en son Bursa'da özel bir etkinlikte verdiği konserde para işinden anlamadığını belirtip 10 yıldır çalışmasına karşın halen bir evi olmadığını söylemişti.

İrem Derici, kendisine asılan takipçisini tiye aldı! Görenler bir daha baktı: Ekran görüntüsünü paylaşıp o ifadeyi kullandı!

"10 yıldır manyak gibi çalışıyorum, iki tane arabam var, bir evim bile yok. Vardı bir tane sattım onu albüm yaptım." diyen İrem Derici yaptığı açıklamalar kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

İrem Derici, kendisine asılan takipçisini tiye aldı! Görenler bir daha baktı: Ekran görüntüsünü paylaşıp o ifadeyi kullandı!

İREM DERİCİ'DEN GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM

İrem Derici, Instagram hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden. Zaman zaman takipçilerini gülümseten paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, bu kez bir takipçisini tiye aldı.

İrem Derici, kendisine asılan takipçisini tiye aldı! Görenler bir daha baktı: Ekran görüntüsünü paylaşıp o ifadeyi kullandı!

İREM DERİCİ, HAYRANININ ÖZELDEN ATTIĞI MESAJIN EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ ALDI

İrem Derici, kasıtlı olarak yazım hatası yaptığı düşünülen bir hayranı tarafından gönderilen mesajın ekran görüntüsü aldı.

"Fızın bayılıyorum senin" ifadesini alay konusu yapan İrem Derici, söz konusu mesajı Instagram hesabının story kısmında paylaştı.

İrem Derici, kendisine asılan takipçisini tiye aldı! Görenler bir daha baktı: Ekran görüntüsünü paylaşıp o ifadeyi kullandı!

Ünlü şarkıcının paylaşımını görenler kendilerini gülmekten alamadı.

İrem Derici, kendisine asılan takipçisini tiye aldı! Görenler bir daha baktı: Ekran görüntüsünü paylaşıp o ifadeyi kullandı!

"GALERİMİ DÖKSEM NELER ÇIKAR BE!"

Bir süre sonra arkadaşı Özgür Akman'ın paylaşımına, muzip bir şekilde sosyal medya hesabında yer veren İrem Derici, onu etiketlemeyi de ihmal etmedi.

İrem Derici, kendisine asılan takipçisini tiye aldı! Görenler bir daha baktı: Ekran görüntüsünü paylaşıp o ifadeyi kullandı!

Patlıcanın üzerine 'İrem' yazan ve bu fotoğrafı paylaşan Özgür Akman'ı etiketleyen ünlü şarkıcı "Dök ulan kem gözlü, dök..." ifadesine yer verdi.

İrem Derici, kendisine asılan takipçisini tiye aldı! Görenler bir daha baktı: Ekran görüntüsünü paylaşıp o ifadeyi kullandı!

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İrem Derici
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