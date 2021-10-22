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İrem Derici’nin kardeşini gören 'Resmen kendisinin erkek versiyonu' diyor

22.10.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attığı her adımla olay olan şarkıcılardan biri olan İrem Derici ailesiyle de çok konuşuluyor. Ünlü reklamcı Hulusi Derici’nın kızı olan şarkıcının kardeşini görenler ise “Resmen İrem’in erkek versiyonu gibi” demeden edemiyor.

İrem Derici’nin kardeşini gören 'Resmen kendisinin erkek versiyonu' diyor

Başarılı şarkıcılardan biri olan İrem Derici, söylediği her sözle, attığı her adımla olay olan bir isim. Kardeşi Cemre Derici ise İrem Derici’nin aksine kameralardan uzak duruyor. İrem Derici ve kardeşi Cemre Derici’yi görenler ise ikili arasındaki benzerliğe şaşıp kalıyor. İşte İrem Derici’nin çoğu kişinin bilmediği kardeşi Cemre Derici…

İREM DERİCİ’NİN KAMERALARDAN UZAK KALAN KARDEŞİ CEMRE DERİCİ

1987 doğumlu olan şarkıcı İrem Derici, 2010'ların başından itibaren "Zorun Ne Sevgilim", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi hit şarkılarla Türkiye'de tanınır hâle geldi. Ünlü reklamcı Hulusi Derici’nin kızı olması da tanınırlığını artırdı. Ailesiye merak edilen İrem Derici’nin bir de kendisine çok benzeyen Cemre adında erkek kardeşi var. İkili arasındaki benzerliği görenler “birbirlerinin kopyası gibiler” demeden edemiyor.

İşte İrem Derici’nin kardeşi Cemre Derici…

İrem Derici’nin kardeşini gören 'Resmen kendisinin erkek versiyonu' diyor

İrem Derici’nin kardeşini gören 'Resmen kendisinin erkek versiyonu' diyor

İrem Derici’nin kardeşini gören 'Resmen kendisinin erkek versiyonu' diyor

İREM DERİCİ KİMDİR?

Dört yaşında org çalmaya başlayan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Derici, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. O Ses Türkiye'den önce üç yıl bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü.

2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlenme başarısı yakaladı. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" teklilerini yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi.

Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i GNL Entertainment etiketiyle piyasaya sürdü. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı, Türkiye'de aralıksız dört hafta bir numarada kaldı. Albümün ikinci klibi "Evlenmene Bak" şarkısına çekildi ve klipte Sinan Akçıl da oynadı. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi.

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı11 Temmuz - 21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı.

2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü. Aynı sene Bekâr Bekir isimli filmin müziği "Sevimli" seslendirdi.

2018 yılı Ağustos ayında Sabıka Kaydı başlıklı albümü piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı "Ben Tek Siz Hepiniz" için klip çekildi. 2019 Şubat ayında "Meftun" başlıklı teklinin ardından, 31 Mayıs 2019'da da Mest Of başlıklı albüm yayımlandı.

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İrem Derici
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