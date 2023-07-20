İrem Derici sevgilisiyle deniz kenarından paylaştı! Çatlaklarına laf söylenince...

Ünlü şarkıcı İrem Derici özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Aradığı aşkı Atakan Işıktutan'da bulan İrem Derici şu sıralar çok mutlu. Şarkıcı mutluluğunu sosyal medya hesabından sevgilisi ile pozlarını paylaşarak da gösteriyor.

İrem Derici ve sevgilisi tatilden pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Derici'nin bikinili haline "Zengin de olsan o çatlaklar gitmiyor" yazdı. Verdiği yanıtlarla adından söz ettiren şarkıcı bu sefer sakindi ve bu yoruma "Shoplaya shoplaya öldük bomb.k bir güzellik algısı hepimizin psikolojisini yedi" yanıtını verdi.

Atakan Işıktutan ise sevgilisini savunarak "Benim de göğsüm kalçalarım çatlak ne var yani? Allah beyninizi çatlatmasın. Çatlak olmasa gözünün üstünde kaş var dersiniz" diyerek bu takipçiye kızdı.

