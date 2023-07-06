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İrem Derici Threads uygulamasına girip küfür etti! "Herkesin..."

06.07.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Threads uygulaması nedir ne değildir, nasıl yüklenir soruları araştırılırken uygulamaya adeta akın var. Paylaşımlarıyla her zaman olan olan İrem Derici Threads uygulamasına girip küfür edince olay oldu.

İrem Derici Threads uygulamasına girip küfür etti! "Herkesin..."

Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak piyasaya sürülen Threads uygulaması günü en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. 100'den fazla ülkede kullanıma giren uygulama nasıl yükleniyor, amacı ne ve ne işe yarıyor merak edilirken ünlü isimler hemen uygulamaya girdi.

Son dönemde paylaşımlarıyla olay olan şarkıcı İrem Derici de Threads uygulaması indirdi.

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Yeni Twitter olarak görülen Threads uygulamasına girip küfür eden İrem Derici olay oldu.

Güzel oyuncunun Threads'te ilk paylaşımı olay oldu! Güzel oyuncunun Threads'te ilk paylaşımı olay oldu!

Şarkıcı Threads uygulamasında "Millet doluşmadan bol bol küfür edeyim. Herkesin a..." dedi.

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