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  4. İrem Derici'ye maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik nedeniyle para cezası kesildi

İrem Derici'ye maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik nedeniyle para cezası kesildi

12.02.2021 23:20 | Son Güncelleme:
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Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yapan Şarkıcı İrem Derici, kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin' diye tepki göstermişti. Kadıköy Kaymakamlığı Derici'ye sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği için 4 bin 369 lira para cezası uyguladı.

10 Şubat Çarşamba günü Caddebostan Sahili'nde 6 arkadaşıyla maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan piknik yapan Şarkıcı İrem Derici, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız. En yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" diyerek tepki göstermişti. Kadıköy Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla ünlü şarkıcıya para cezası verildiğini açıkladı.

KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN İREM DERİCİ AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında şarkıcı İrem Derici ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirlerinden olan sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek sahilde piknik yaptıklarına ilişkin haberler yer almıştır. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan araştırmalarda paylaşıma konu olan ve içeriği itibariyle Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 10.02.2021 günü saat 18:30 sıralarında Caddebostan Sahili'nde çekildiği tespit edilmiştir. Yapılan tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan İrem Derici'ye toplamda 4.369TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Diğer şahısların kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri yer aldı. (DHA)

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