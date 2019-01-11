İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz'den çıkarılıyor mu? Osman Sınav açıkladı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' de çatlamalar başladı. Dizinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'nun izin almadan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerine katılarak şarkı söyledi. Ancak görüntülere dizinin yapımcısı Osman Sınav'dan veto geldiği için yayından kaldırıldı.

Bunun üzerine ise O Ses Türkiye'nin çekimlerine yapımcıdan izinsiz katılan İrem Helvacıoğlu'nun ATV'nin fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'den ayrılacağı iddia edildi.

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"HERKESİN EKMEĞİYLE OYNAYAMAM"

Basında çıkan haberler hakkında açıklama yapan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, "Diziden yüz insan ekmek yiyor. Bu işe büyük emek veriyor. Bir yanlış hareket yüzünden herkesin ekmeğiyle oynayamam" dedi.

NE OLMUŞTU?

ATV'de çarşamba akşamları ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini oynayan İrem Helvacıoğlu, TV8'deki O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılmıştı. Herkesin merakla beklediği o sahneler ise ne yazık ki ekrana gelmedi. İrem Helvacıoğlu, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada, çok isteyerek katıldığı ve büyük bir keyifle sahneye çıktığını, ancak yapımcının Nefes karakterine zarar verebileceği söylemi üzerine muvafakat sağlanamadığını, bu yüzden de kendisinin şarkı söylediği o bölümün programdan kaldırılmasını istemek zorunda olduğunu belirten bir yazı kaleme almıştı.

İrem Helvacıoğlu'nun bu açıklamasıyla işaret ettiği yapımcı, aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Osman Sınav'dı. Sınav ile aralarında bir gerginlik yaşandığı anlaşılan İrem Helvacıoğlu ve Sınav arasında, bu gerginlikten sonra ne yaşandığı merak konusu olmuştu.

