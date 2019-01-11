TREND

İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz'den çıkarılıyor mu? Osman Sınav açıkladı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 11.01.2019 10:21 | Son Güncelleme

Yapımcısından izin almadan 'O Ses Türkiye'nin çekimlerine katılan İrem Helvacıoğlu'nın başrol oynadığı 'Sen Anlat Karadeniz'in kadrosundan çıkarılacağı iddia edildi. Bu iddialara Osman Sınav son noktayı koydu.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' de çatlamalar başladı. Dizinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'nun izin almadan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerine katılarak şarkı söyledi. Ancak görüntülere dizinin yapımcısı Osman Sınav'dan veto geldiği için yayından kaldırıldı.

Bunun üzerine ise O Ses Türkiye'nin çekimlerine yapımcıdan izinsiz katılan İrem Helvacıoğlu'nun ATV'nin fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'den ayrılacağı iddia edildi.

Telefonunuzu yenileme zamanınız gelmedi mi? Amazon Türkiye'nin süper fiyatlarına ulaşmak için tıklayın!

"HERKESİN EKMEĞİYLE OYNAYAMAM"

Basında çıkan haberler hakkında açıklama yapan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, "Diziden yüz insan ekmek yiyor. Bu işe büyük emek veriyor. Bir yanlış hareket yüzünden herkesin ekmeğiyle oynayamam" dedi.

osman-sinav-dan-irem-helvacioglu-aciklamasi-bir-11630136_2693_m

NE OLMUŞTU?

ATV'de çarşamba akşamları ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini oynayan İrem Helvacıoğlu, TV8'deki O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılmıştı. Herkesin merakla beklediği o sahneler ise ne yazık ki ekrana gelmedi. İrem Helvacıoğlu, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada, çok isteyerek katıldığı ve büyük bir keyifle sahneye çıktığını, ancak yapımcının Nefes karakterine zarar verebileceği söylemi üzerine muvafakat sağlanamadığını, bu yüzden de kendisinin şarkı söylediği o bölümün programdan kaldırılmasını istemek zorunda olduğunu belirten bir yazı kaleme almıştı.

İrem Helvacıoğlu'nun bu açıklamasıyla işaret ettiği yapımcı, aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Osman Sınav'dı. Sınav ile aralarında bir gerginlik yaşandığı anlaşılan İrem Helvacıoğlu ve Sınav arasında, bu gerginlikten sonra ne yaşandığı merak konusu olmuştu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Yeni imajıyla olay oldu! Yeni imajıyla olay oldu!
Hadise'den sosyal medyayı sallayan paylaşım!Hadise'den sosyal medyayı sallayan paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu Sen Anlat Karadeniz Osman Sınav o ses türkiye

En Çok Okunan Trend Haberler

Köklü televizyon kanalı kapanıyor! Resmen açıklandı

Köklü televizyon kanalı kapanıyor! Resmen açıklandı

Ev sahibine korkunç tuzak: Uyandığımda çıplaktım!

Ev sahibine korkunç tuzak: Uyandığımda çıplaktım!

Sivas'ta korkunç olay! Sadece başı ve iskeleti kaldı: Köpeğimizi balık gibi yediler

Sivas'ta korkunç olay! Sadece başı ve iskeleti kaldı: Köpeğimizi balık gibi yediler

Sevgili bulamama nedeni çok şaşırttı!

Sevgili bulamama nedeni çok şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Beyaz, Can'ın kaslarına taktı! 'Git o omuzlara yerleş'

Beyaz, Can'ın kaslarına taktı! 'Git o omuzlara yerleş'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevda Dalgıç'ın yeni imajı olay oldu

Yeni imajıyla olay oldu!

Hadise'den olay paylaşım! 'Seninki geliyor doğal davran'

Hadise'den sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Netflix'ten Hakan: Muhafız müjdesi

Netflix'ten Hakan: Muhafız müjdesi

Şeyma Subaşı ve Itır Esen arasındaki benzerlik sosyal medyayı salladı

Şaşırtan benzerlik! Acun iddialarından sonra...

Şahin Kendirci’den Aleyna Tilki açıklaması! Aşk yaşıyorlar mı?

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Acun Ilıcalı Survivor'un ilk yarışmacısını açıkladı!

Acun Ilıcalı açıkladı! İşte ilk isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.