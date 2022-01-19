İrem Helvacıoğlu sevgilisi Yolaç Özcan'la aşka geldi

Son dönemin popüler oyuncularından İrem Helvacıoğlu (31), geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Eser Alp'ten ayrılmıştı. Helvacıoğlu, ayrılığın detaylarına ilişkin konuşmak istemezken, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" diyerek, yanıt vermişti.

DEDİKODULARI DOĞRULADI

Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu, dedikoduları doğrulamıştı. Helvacıoğlu, yeni yılı sevgilisiyle karşılamıştı.

"HER ANI TARİFSİZ YAŞATTIN"

Yolaç Özcan ile fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Bazen bir an’ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın... Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an’ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.



AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF: ÇOK KAR, ÇOK AŞK!

Taze aşıklardan yeni fotoğraf geldi. Soluğu Gaziantep'te alan çift, objektif karşısına geçti. Karın tadını çıkaran Helvacıoğlu ile Özcan, o anları da Instagram hesaplarından yayınladı. Yolaç Özcan'ın gönderisine, "Çok kar, çok aşk..." notunu düştüğü görüldü. Keyifli halleriyle dikkat çeken çiftin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.



