İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası dizisinden ilk tanıtım geldi!

Beklenen reytingleri yakalayamayınca final yapan "Seni Çok Bekledim" adlı dizinin başrolünde yer alan İrem Helvacığlu, yepyeni diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Baş Belası adlı dizide başarılı oyuncu Seçkin Özdemir ile başrolü paylaşacak. Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizinin ilk fragmanı yayınlandı öte yandan dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

BAŞ BELASI'NDAN İLK TANITIM GELDİ

Hazırlıkları tüm hızıyla süren yeni dizi Baş Belası konusu ile dikkat çekmeyi başardı. Dizide her hafta yeni bir cinayet konusu işlenecek olan Baş Belası adlı diziden heyecanla belenen ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in partner olduğu polisiye türündeki dizide eğlenceli sahneler ile adından söz ettireceğe benziyor.



