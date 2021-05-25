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İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası dizisinden ilk tanıtım geldi!

25.05.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Baş Belası adlı diziden ilk tanıtım fragmanı geldi. Yaz sezonun gelmesiyle yeni dizilerde sezona giriş yapmaya başladı. Merakla beklenen dizinin başrollerinde ise İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. İşte Baş Belası dizisinden ilk tanıtım...

İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası dizisinden ilk tanıtım geldi!

Beklenen reytingleri yakalayamayınca final yapan "Seni Çok Bekledim" adlı dizinin başrolünde yer alan İrem Helvacığlu, yepyeni diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Baş Belası adlı dizide başarılı oyuncu Seçkin Özdemir ile başrolü paylaşacak. Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizinin ilk fragmanı yayınlandı öte yandan dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı Baş Belası dizisinden ilk tanıtım geldi!

BAŞ BELASI'NDAN İLK TANITIM GELDİ

Hazırlıkları tüm hızıyla süren yeni dizi Baş Belası konusu ile dikkat çekmeyi başardı. Dizide her hafta yeni bir cinayet konusu işlenecek olan Baş Belası adlı diziden heyecanla belenen ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in partner olduğu polisiye türündeki dizide eğlenceli sahneler ile adından söz ettireceğe benziyor.


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Anahtar Kelimeler:
atv İrem Helvacıoğlu Seçkin Özdemir
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