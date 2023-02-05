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İrem Helvacıoğlu yaptı sevgilisi paylaştı! ''Sanmayın ki sadece iyi oynuyor....''

05.02.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 31 Aralık 2021'de, yeni yıla sadece dakikalar kala Yolaç Özcan ile aşkını sosyal medyadan ilan etmişti. İkili hakkında zaman zaman ayrıldı haberleri çıksa da aşkları dolu dizgin devam ediyor. Son olarak Yolaç Özcan, sevgilisinin resim yaparken ki halini övgü dolu sözlerle paylaştı. ''Sanmayın ki sadece iyi oynuyor....''

İrem Helvacıoğlu yaptı sevgilisi paylaştı! ''Sanmayın ki sadece iyi oynuyor....''

Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun Yolaç Özcan ile aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medyada her fırsatta aşkını dile getiren Yolaç Özcan bu sefer İrem Helvacıoğlu'nun başka bir yeteneğini gözler önüne serdi. Özcan, Helvacıoğlu'nun resim yaparken ki videsounu övgü dolu sözlerle paylaştı...

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Bir süredir birlite olan İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan aşkı dolu dizgin devam ediyor. Yolaç Özcan bu sefer İrem Helvacıoğlu'nun başka bir yeteneğini gözler önüne serdi.

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Özcan, İrem Helvacıoğlu'nun resim yaparken ki videosunu paylaştı ve şu notu düştü;''Sanmayın ki sadece iyi oynuyor, çok da iyi resim yapabiliyor''

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Bir yıldır birlikte olan İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özcan geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almış ancak dayanamayıp yeniden bir araya gelmişlerdi. Ünlü çift, ilişkilerine bir şans daha vermişti.

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Helvacıoğlu, daha önce evlilik soruları için, "Bilmem, belki sürpriz olur. Şimdi çok güzel gidiyor ilişkimiz. Olursa öyle bir durum zaten haberiniz olur." cevabını vermişti.

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