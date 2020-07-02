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İrem Sak: Bikini, mayo astığım yere...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 15:25 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrasında maske takmak zorunla hale gelmişti. Oyuncu İrem Sak maskesiyle ilgili yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

İrem Sak: Bikini, mayo astığım yere...

Pandemi döneminde tüm kurallara uyan ve evinden çıkmayan İrem Sak sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geldi. Oyuncu İrem Sak son olarak takılması zorunlu olan maskeyle igili bir paylaşımla herkes güldürdü.

Banyosunda çektiği bir kareyi takipçilerine ulaştıran Sak, banyo musluğunun üzerine asılmış maskeleri fotoğrafladı.

iremsak-instagram

Sak paylaşıma ise “Ben bikini mayo astığım yere çok normalmiş gibi maske mi astım az önce? Bebek şampuanı ile yıkıyorum çok güzel kokuyor takınca” notunu düştü.

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