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İrem Sak'ın doğal halleri! Murat Cemcir yorum yaptı

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ÜNLÜLER  | 09.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

Son dönemin çok konuşulan oyuncularından olan İrem Sak sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu cilt bakımı yaparken yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeyi yine başardı.

İrem Sak'ın doğal halleri! Murat Cemcir yorum yaptı

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu İrem Sak bu sefer de doğal hallerini paylaştı. Cilt bakımı yaptırırken çektiği fotoğrafları paylaşan Sak bornozlu ve makyajsız haliyle de takipçilerinden tam not aldı.

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Sak o hallerinin ardından ise makyaj sanatçısı Fezi Altun'a makyaj yaptırdıktan sonra bir fotoğrafını paylaştı.

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İrem Sak'ın paylaştığı bu fotoğrafın altına oyuncu arkadaşı Murat Cemcir ise yorum yaptı. Murat Cemcir yorumunda "Ezgi’yle Bergüzar karışımı bir şey olmuşsun İrem yüzüne n'aptın?" dedi.

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Cemcir'in bu yorumuna yüzlerce cevap geldi. İrem Sak'ın bazı takipçileri 'Doğru söylüyor derken bazıları ise 'Hiç alakası yok' yorumunda bulundu.

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