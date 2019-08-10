İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı

Fox TV'de yayınlanan Bir Aile Hikayesi'nde rol alan İrem Sak, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkmıştı. Ünlü oyuncu, Çeşme ve Göcek'in ardından Bodrum'a geçti.
Tatilinden sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncu, son olarak ise beyaz mayosuyla havuz başında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
İrem Sak'ın mayolu paylaşımı saatler içinde on binlerce beğeni ve yorum aldı.
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