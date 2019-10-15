İrem Sak’ın 'Malefiz' stili

Disney’in 18 Ekim’de vizyona girecek filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü için Londra’da çok özel bir etkinlik düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından özel davetlilerin katıldığı etkinliğe, Disney’in Türkiye’den davet ettiği kişi ise ünlü ve başarılı oyuncu İrem Sak oldu.

Etkinlik kapsamında davetliler, düzenlenen özel bir moda çekimi ile fotoğrafçı John Rowley’in objektifi karşısına geçti. Çekim için filmdeki ana karakterlerden esinlenerek katılımcıların saç, makyaj ve kostümleri hazırlandı.

İrem Sak ise Angelina Jolie’nin canlandırdığı karakter Malefiz’den ilham alan bir stil ile poz verdi. Güzel oyuncu, Malefiz stiliyle göz kamaştırdı.

Etkinlik kapsamında filmin Londra’da yapılan Avrupa galasında da yer alan katılımcılar, filmi oyuncularla beraber seyretti.





