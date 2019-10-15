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İrem Sak’ın 'Malefiz' stili

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 15.10.2019 13:29 | Son Güncelleme

Malefiz: Kötülüğün Gücü filmi için gerçekleştirilen özel moda çekiminde İrem Sak, Angelina Jolie’nin canlandırdığı Malefiz kılığında poz verdi.

İrem Sak’ın 'Malefiz' stili

Disney’in 18 Ekim’de vizyona girecek filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü için Londra’da çok özel bir etkinlik düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından özel davetlilerin katıldığı etkinliğe, Disney’in Türkiye’den davet ettiği kişi ise ünlü ve başarılı oyuncu İrem Sak oldu.

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Etkinlik kapsamında davetliler, düzenlenen özel bir moda çekimi ile fotoğrafçı John Rowley’in objektifi karşısına geçti. Çekim için filmdeki ana karakterlerden esinlenerek katılımcıların saç, makyaj ve kostümleri hazırlandı.

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İrem Sak ise Angelina Jolie’nin canlandırdığı karakter Malefiz’den ilham alan bir stil ile poz verdi. Güzel oyuncu, Malefiz stiliyle göz kamaştırdı.

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Etkinlik kapsamında filmin Londra’da yapılan Avrupa galasında da yer alan katılımcılar, filmi oyuncularla beraber seyretti.

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Anahtar Kelimeler:
Malefiz Kötülüğün Gücü irem sak angelina jolie

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