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İrem Sak'tan 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısına ikinci klip

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ÜNLÜLER  | 10.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

Oyuncu İrem Sak, son günlerin çok konuşulan "Çok sevdim yalan oldu" şarkısına ikinci klibini çekti. Sak'ın klibi sosyal medyaya damga vurdu.

Güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medyada kısa sürede akım haline gelen Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısına yoğun istek üzerine ikinci klibini çekti.

Instagram'dan 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısının yeni halini paylaşan İrem Sak videonun altına "Sete gelen çelenk şerefine vol2" notunu düştü. Sak'ın ikinci klibi de sosyal medyanın gündemine oturdu.

"İREM SAK'TAN SÖZ ALDIM"

Şarkıyı seslendiren Fatih Bulut katıldığı bir televizyon programında "İrem Sak benim şarkımı tek hareketiyle anlattı. İrem Hanım'dan 2. şarkımın klibinde oynaması için söz aldım" demişti.

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irem sak İrem Sak şarkı

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