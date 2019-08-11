Mynet Trend

İrem Sak'tan Hadise paylaşımı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 11.08.2019 13:46 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün Bodrum'da havuz başında keyif yaparken görüntülenen İrem Sak, Hadise konseri için soluğu İstanbul'da aldı.

İrem Sak'tan Hadise paylaşımı

Bodrum'da havuz başında keyif yaparken çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelen İrem Sak tatilden döner dönmez soluğu Hadise konserinde aldı.

Harbiye'de konser veren ve kostümleri sebebiyle eleştiri alan Hadise sosyal medyanın gündeminde. Hadise, bu kez de Jennifer Lopez'in 'It's My Party' konser turunda giydiği kıyafetlerin neredeyse birebir aynısını giymekle suçlanıyor. Sosyal medya bunu konuşurken oyuncu İrem Sak'tan bir Hadise paylaşımı gecikmedi.

Capture

Sak konserde kulise uğrayıp Hadise ile fotoğraf çektirdi. Sak fotoğrafa "Gidin, el öpün, sarılın ama benim kadar şanslı olamayabilirsiniz" notunu düştü.

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Pahalı gözlükleriyle sosyal medyanın diline düştüPahalı gözlükleriyle sosyal medyanın diline düştü
Reza Zarrab'ın o pahalı teknesinden sonra...Reza Zarrab'ın o pahalı teknesinden sonra...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
irem sak Hadise

En Çok Okunan Trend Haberler

Çocukların yanına 'sus' işareti yaparak geldi ve... Böyle yakalandı

Çocukların yanına 'sus' işareti yaparak geldi ve... Böyle yakalandı

Duştan çıkınca hayatının şokunu yaşadı!

Duştan çıkınca hayatının şokunu yaşadı!

Bayram namazından çıktı ve acı içinde yere yığıldı...

Bayram namazından çıktı ve acı içinde yere yığıldı...

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans etti

Kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasemin Özilhan pahalı gözlükleriyle sosyal medyanın diline düştü

Pahalı gözlükleriyle sosyal medyanın diline düştü

Ebru Gündeş günlük kirası 5 bin euro olan teknede tatilde

Reza Zarrab'ın o pahalı teknesinden sonra...

Serenay Sarıkaya’dan tatil pozu

Serenay Sarıkaya’dan tatil pozu

Lady Gaga’nın Oscar’lı şarkısı Shallow’a çalıntı suçlaması

Şoke eden suçlama!

Norm Ender ile Ben Fero kavga mı etti?

Norm Ender ile Ben Fero tekme tokat kavga mı etti?

İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı

İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.