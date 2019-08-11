İrem Sak'tan Hadise paylaşımı

Bodrum'da havuz başında keyif yaparken çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelen İrem Sak tatilden döner dönmez soluğu Hadise konserinde aldı.

Harbiye'de konser veren ve kostümleri sebebiyle eleştiri alan Hadise sosyal medyanın gündeminde. Hadise, bu kez de Jennifer Lopez'in 'It's My Party' konser turunda giydiği kıyafetlerin neredeyse birebir aynısını giymekle suçlanıyor. Sosyal medya bunu konuşurken oyuncu İrem Sak'tan bir Hadise paylaşımı gecikmedi.

Sak konserde kulise uğrayıp Hadise ile fotoğraf çektirdi. Sak fotoğrafa "Gidin, el öpün, sarılın ama benim kadar şanslı olamayabilirsiniz" notunu düştü.

