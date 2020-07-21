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İrfan Can'dan ayrılık açıklaması

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 21.07.2020 13:51 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, İstanbul ekibinden ayrılıyor.

İrfan Can'dan ayrılık açıklaması

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir büyük bir başarıya imza atarken takımın yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci kulüpten ayrılıyor.

Habertürk'e konuşan İrfan Can Kahveci, şampiyonluk için çok çalıştıklarını belirterek, ''Çok mutluyuz. Bu noktaya ulaşmak için gerçekten çok çalıştık ve çabaladık. Şampiyonluğa sonuna kadar inanan bir ekip olarak gerçekten tarih yazdık. Bu başarının bir parçası olduğum için gurur duyuyorum" dedi.

Transfer konusuna da açıklık getiren milli futbolcu, "Gelecek sezon büyük olasılıkla burada olmayacağım, ayrılıyorum. İnşallah başka bir takımın formasını giyeceğim" diye konuştu.

İrfan Can Kahveci geçmişte verdiği bir röportajda, Başakşehir'le şampiyon olup Avrupa'ya transfer olmak istediğini dile getirmişti.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıkarken 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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