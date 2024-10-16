İrfan Can Kahveci'den flaş paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte ezeli rakiplerine cevap niteliğinde...

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yıldız futbolcu, Osayi’nin de yer aldığı videoda Kurtlar Vadisi replikli bir paylaşım yaptı.

CEVAP NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM

Milli futbolcu, sözleşmesi bitecek takım arkadaşı Bright Osayi-Samuel ile fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında Kurtlar Vadisi dizinden müzik kullanan İrfan'ın paylaşımındaki, "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar, biz daha oyuna girmedik." sözleri dikkat çekti.

Fenerbahçe ile sözleşmeleri sezon sonunda biten iki oyuncu için ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray'a transfer haberleri çıkarken, İrfan Can Kahveci'nin bu paylaşımı ezeli rakip haberlerine yönelik gönderme olarak yorumlandı

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN RAKAMLARI

2023-24'te kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 18 gol, 12 asistlik istatistik yakalamıştı. Milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla toplamda ise 140 maça çıkarak 30 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

OSAYI'NİN RAKAMLARI

Bright Osayi-Samuel ise 500 bin euro bonservis bedeliyle Queens Park Rangers'tan transfer edilerek 145 maçta 7 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca, Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun sözleşmeleri de haziran ayında sona erecek.