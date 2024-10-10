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İrfan Can Kahveci için Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düştü! ''Okan Buruk faktörü nedeniyle..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.10.2024 14:00
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ile henüz masaya oturulmaması kafaları karıştırdı. İlk 11'de de forma şansı bulamayan milli futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları ortaya atılmıştı. İşte detaylar...

İrfan Can Kahveci için Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düştü! ''Okan Buruk faktörü nedeniyle..."
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Mourinho'nun oynattığı sistemde forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci takımda mutsuz durumda. Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından biri olmasına rağmen bu sezon istediği şansı bulamayan İrfan Can'a yeni sözleşme de henüz önerilmedi...

MUKAVELESİ BİTİYOR

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ile henüz sözleşme imzalanmadı. Devre arasına az bir süre kalması nedeniyle serbest konuma düşecek İrfan Can için Galatasaray ve Beşiktaş'ın hamle yapması bekleniyor.

"GALATASARAY'I TERCİH EDER"

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Gazeteci Tamer Karaman'ın haberine göre; Okan Buruk faktöründen dolayı İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a gitme ihtimali yüksek görünüyor. Fenerbahçe'nin teklif yapmaması durumunda İrfan Can için sarı-kırmızılılar girişimlere başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci fenerbahçe galatasaray
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