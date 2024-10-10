İrfan Can Kahveci için Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düştü! ''Okan Buruk faktörü nedeniyle..."

Fenerbahçe'de Mourinho'nun oynattığı sistemde forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci takımda mutsuz durumda. Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından biri olmasına rağmen bu sezon istediği şansı bulamayan İrfan Can'a yeni sözleşme de henüz önerilmedi...

MUKAVELESİ BİTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci ile henüz sözleşme imzalanmadı. Devre arasına az bir süre kalması nedeniyle serbest konuma düşecek İrfan Can için Galatasaray ve Beşiktaş'ın hamle yapması bekleniyor.

"GALATASARAY'I TERCİH EDER"

Gazeteci Tamer Karaman'ın haberine göre; Okan Buruk faktöründen dolayı İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a gitme ihtimali yüksek görünüyor. Fenerbahçe'nin teklif yapmaması durumunda İrfan Can için sarı-kırmızılılar girişimlere başlayacak.