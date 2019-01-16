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Irina Morozyuk Instagram'da olay oldu

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 16.01.2019 07:35 | Son Güncelleme

Rizespor'a transfer olan Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşinin yaptığı paylaşımlar şimdiden çok konuşulmaya başlandı.

Dinamo Kiev'in 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mykola Morozyuk, Çaykur Rizespor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı.

Çok konuşuluyor

Morozyuk, Gladkyy'den sonra bu sezon yeşil mavililerin kadrosuna kattığı ikinci Ukraynalı futbolcu oldu.
Bu sezon 20 maçta Dinamo Kiev forması giyen Morozyuk 1 gol attı, 3 de asist yaptı.
Öte yandan oyuncunun eşi olan Irina Morozyuk, Rizespor'un resmi sosyal medya hesaplarını takibe alırken, Yeşil-beyazlı taraftarların kendisine gönderdiği fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.
İşte İrina Morozyuk'un Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar...
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Irina Morozyuk Çaykur Rizespor spor toto süper lig Mykola Morozyuk

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