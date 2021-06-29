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Irina Shayk bu sefer tangasını gösterdi

29.06.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir ayakkabı markası için kamera karşısına geçen Rus model Irina Shayk hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Shayk beyaz tangasıyla verdiği üstsüz pozları paylaştı.

Irina Shayk bu sefer tangasını gösterdi

Son dönemlerde Kanye West ile olan beraberliğiyle gündemden düşmeyen Rus model Irina Shayk geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu üstsüz paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

35 yaşındaki model gündem olunca yeni pozlarını paylaştı. Ünlü model beğeni yağmuruna tutuldu.

Irina Shayk üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladıIrina Shayk üstsüz pozuyla sosyal medyayı salladı

35 yaşındaki süper model, muhteşem güneş ışığında sırılsıklam olurken, sahilde çekim bir dizi üstsüz poz verdi.

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Beyaz tangasıyla verdiği pozları da takipçileriyle paylaşan model hayranlarını mest etti.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West
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