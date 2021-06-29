Irina Shayk bu sefer tangasını gösterdi

Son dönemlerde Kanye West ile olan beraberliğiyle gündemden düşmeyen Rus model Irina Shayk geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu üstsüz paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

35 yaşındaki model gündem olunca yeni pozlarını paylaştı. Ünlü model beğeni yağmuruna tutuldu.

35 yaşındaki süper model, muhteşem güneş ışığında sırılsıklam olurken, sahilde çekim bir dizi üstsüz poz verdi.

Beyaz tangasıyla verdiği pozları da takipçileriyle paylaşan model hayranlarını mest etti.



