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  4. Yunus Akgün derbiyi şimdiden başlattı! Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti bile...

Yunus Akgün derbiyi şimdiden başlattı! Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti bile...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.04.2025 10:11
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün'den Fenerbahçe maçı öncesi çok konuşulacak bir açıklama geldi. Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçın ardından söylediği sözlerle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini alan Yunus Akgün şimdi de Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

Yunus Akgün derbiyi şimdiden başlattı! Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti bile...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından siyah beyazlı takımla ilgili olarak "25 puan fark oldu galiba." diyerek tepki çeken Yunus Akgün, yarın oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi de flaş açıklamalarda bulundu.

"BİZİ KİMSE SAHA DIŞINA ÇEKEMEYECEK"

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BTV Youtube kanalına konuşan Yunus Akgün, "Bizi kimse saha dışına çekemeyecek, sahada herkese cevabını vereceğiz" dedi.

"KAZANMAYA GİDİYORUZ"

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Fenerbahçe maçında favori olduklarını söyleyen Yunus Akgün, "Kadıköy'e de kazanmaya gidiyoruz" sözlerini sarf ederek derbi öncesi kendinden emin konuştu. Yunus Akgün'ün Beşiktaş maçından sonra Fenerbahçe hakkında söyledikleri bu sözler sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.

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