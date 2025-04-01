Yunus Akgün derbiyi şimdiden başlattı! Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti bile...

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından siyah beyazlı takımla ilgili olarak "25 puan fark oldu galiba." diyerek tepki çeken Yunus Akgün, yarın oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi de flaş açıklamalarda bulundu.

"BİZİ KİMSE SAHA DIŞINA ÇEKEMEYECEK"

BTV Youtube kanalına konuşan Yunus Akgün, "Bizi kimse saha dışına çekemeyecek, sahada herkese cevabını vereceğiz" dedi.

"KAZANMAYA GİDİYORUZ"

Fenerbahçe maçında favori olduklarını söyleyen Yunus Akgün, "Kadıköy'e de kazanmaya gidiyoruz" sözlerini sarf ederek derbi öncesi kendinden emin konuştu. Yunus Akgün'ün Beşiktaş maçından sonra Fenerbahçe hakkında söyledikleri bu sözler sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.