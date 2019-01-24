Irina Shayk: Dünyadaki en şahane şeylerden biri

2015 yılında dünyaevine girdiği Bradley Cooper'dan bir çocuğu dünyaya gelen Irina Shayk, W Magazine'in sorularını yanıtladı. Yaklaşık 2 yıl önce kızını kucağına alan 33 yaşındaki Rus model, annelik hikayesini anlattı.

Shayk, "Anne olmanın bu dünyadaki en şahane şeylerden biri olduğunu her zaman söylüyorum. Beni daha da iyi bir hale getirdi" dedi.

"Anne olmak stilinizi değiştirdi mi?" sorusuna ise Shayk şöyle yanıt verdi: "Hayır, 21. yüzyılda yaşıyoruz. Sırf anne oldunuz diye değişmeniz ve farklı giyinmeniz gerekmiyor. Kendinizi ve kim olduğunuzu göstermeye devam edin..."

