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Irina Shayk özel hayatıyla ilgili bu konudan rahatsız!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

Rus model Irina Shayk, özel hayatı gizliliğinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi. Seksi model doğum sırasında ve sonrasında uzun bir süre görüntü vermemek için çok çabalamıştı

Irina Shayk özel hayatıyla ilgili bu konudan rahatsız!

Dünyaca ünlü oyuncu Bradley Cooper'dan bir kızı olan Irina Shayk özel hayatı hakkında konuştu.

32 yaşındaki ünlü model, “Bu yüzden ‘kişisel yaşam’ deniyor. Çünkü bana ait. Bunun hakkında konuşmak zorunda değilim. İşim dışında normal bir insanım ve dışarıda normal insanlar gibi yürümek istiyorum. Kimsenin işime burnunu sokmasını, hayatım hakkında yorum yapmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Irina Shayk geçtiğimiz günlerde ise Natasha Poly ve Natalia Vodianova 2018 Dünya Kupası’nda Rusya’yı desteklemek için takım bayraklarıyla verdikleri üstsüz pozla gündeme gelmişti.

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irina shayk Irina Shayk seksi

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