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İris Gölü eski haline getirilecek

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İzmir Karaburun'da doğal İris Gölü’nde açılan kanallar çevrecilerin tepkisine neden oldu. Gelen tepkilerin ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İris Gölü’nde incelemelerde bulunup rapor hazırladı. Müdürlük, mülk sahiplerinden kanalların kapatılarak gölün eski haline getirilmesini isteyecek.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edilen Karaburun’da, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok kuşun da üreme alanı olan İris Gölü’ne, kepçelerle dev kanallar açıldı. Karaburun Yarımadası’nın tek sulak alanı olan ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan, aynı zamanda önemli bir biyoçeşitliliği de içerisinde barındıran gölün suyunun tahliye edilerek, bölgenin imara açılmaya çalışıldığını ileri süren Karaburun Kent Konseyi, İris’in Dipsiz Göl gibi olmaması için buranın kamulaştırılarak koruma altına alınmasını istedi. Gölde dev kanalların açılmasının tepki çekmesinin ardından, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, bölgede inceleme yapması için ekip görevlendirdi. İris Gölü’nde inceleme yapan ekipler, rapor hazırlayarak İl Müdürlüğü’ne sundu. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, alanın özel şahsa ait olduğunu, kazıların da 3-4 hafta önce yapıldığını açıkladı. Albayrak, "Ama gelen tepkiler üzerine kazılar durmuş. Yer ne kadar özel mülkiyet olsa da, İris Gölü ÖÇKA alanında, SİT alanı. Bu özel mülkiyetin sahipleri hakkında 2866 sayılı kanun çerçevesinde işlem başlattık. Yapılacak ilk komisyon toplantısında gündeme alınacak" dedi.

"MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN ALINAN BİR İZİN DE SÖZ KONUSU DEĞİL"

İşlemlerin ardından buranın eski haline getirilmesi için ilgili mülk sahiplerine tebligat göndereceklerini de söyleyen Ömer Albayrak, "Burası SİT alanı, yani aslında koruma altında. Bir şey yapılmaması lazım. Yapılacak bir çalışma için de izin alınması gerekiyor. Müdürlüğümüzden alınan bir izin de söz konusu değil" diye konuştu.

Türk Mühendis ve Mimar Odalarına (TMMOB) bağlı Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay da İris Gölü’ndeki gelişmelerin takipçisi olduklarını söyledi. Bölgenin doğal SİT alanı olduğunu anımsatan Kınay, "Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ve zaten doğal yapısı, fauna ve flora yapısı ile özel bir alan. Korunması gereken bir alan. Son yıllarda madencilik, enerji faaliyetleri, yapılaşma ile ilgili baskılardan dolayı ciddi bir tehdit altında. O nedenle bu alanın çok özel planlanması ve korunması gerekiyor. Hele ki böyle doğal bir alanda, izinsiz yapılan bu tarz, kontrolsüz ve plansız çalışmaların geri dönülmeyecek sonuçları oluyor. Dipsiz Göl örneğinde olduğu gibi. Zaten doğal SİT alanında böyle bir çalışmanın yapılması mümkün değil. Böyle bire çalışmanın izinli yapılması da mümkün değil. Kurumlar böyle bir çalışmaya normal şartlarda izin vermez" dedi.

Çevreciler, şimdi gölün eski haline getirilmesini bekliyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
İris Gölü karaburun izmir

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