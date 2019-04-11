İrlanda'da iş makinesi kullanarak ATM'yi yerinden söktüler

İrlanda'da iki hırsız, akıllara durgunluk veren bir yöntemle amacına ulaştı. Hırsızlar para çekme makinesini direkt kökünden söktü. Kepçeyle gelen hırsızlar dakikalar içinde ATM'nin bulunduğu duvarı yıktı. Yerinden söktükleri ATM'yi kepçeye yükleyip kaçtılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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