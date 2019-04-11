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İrlanda'da iş makinesi kullanarak ATM'yi yerinden söktüler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2019 13:53 | Son Güncelleme

İrlanda'da kameraya yansıyan görüntülerde iş makinesi kullanan hırsızlar ATM'yi yerinden sökerek çaldılar.

İrlanda'da iki hırsız, akıllara durgunluk veren bir yöntemle amacına ulaştı. Hırsızlar para çekme makinesini direkt kökünden söktü. Kepçeyle gelen hırsızlar dakikalar içinde ATM'nin bulunduğu duvarı yıktı. Yerinden söktükleri ATM'yi kepçeye yükleyip kaçtılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
İRLANDA ATM hırsız

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