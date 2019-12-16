İrlandalı çiftçilerden 2020 yılı takvimi!

Pirelli takvimi ve Avustralyalı itfaiyecilerin takvimi sonrası, İrlandalı çiftçilerden de takvim geldi. Çiftçiler, sivil toplum kuruluşu yararına satılacak 2020 takvimi için poz verdi.

İrlandalı Çiftçi Takvimi, İrlanda'daki çiftçilik hayatındaki doğallığı gözler önüne seren ve normal erkeklerden oluşan bir takvim. Yani Avustralyalı itraiyecilere nazaran çiftlikte seksi ve kaslı erkekler çalışmıyor. Takvimdeki resimlere bakarken insanların yüzlerinde oluşan ifadeyi sevdiklerini belirten takvim yaratıcıları bu durumdan memnun. İşte İrlandalı çiftçilerin 2020 takvimi...

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