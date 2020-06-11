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İrmik helvası tarifi: Kıvamı yerinde lezzeti mükemmel

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

İrmik helvası tarifi, Türk mutfağının eskimeyen lezzetlerinden biridir. İrmik helvası için her dönemin favorisi desek yanlış olmaz. Kolay irmik helvası tarifi ile sofraların enfes lezzetini yarım saat içinde hazırlayacaksınız.

İrmik helvası tarifi: Kıvamı yerinde lezzeti mükemmel

Osmanlı mutfağının günümüze yansıması olan irmik helvası yapımı, hem hüzünlü hem de mutlu günlerimize eşlik eder. Yapılınca mis gibi kokusu gitmiştir diye mutlaka komşu kapısının çalındığı irmik helvasının verdiği mutluluk bir başkadır. İrmiğin yağla buluştuğu anki kokusunu metrelerce uzaktan alabileceğiniz irmik helvası, pratik yapımı ile meşhurdur. Misafirlerinizin damağında unutulmaz bir lezzet bırakmak istiyorsanız, işte size mükemmel helva tarifi.

İRMİK HELVASI MALZEMELERİ

  • 3 yemek kaşığı tereyağ
  • 2 su bardağı irmik
  • 1 buçuk su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su

İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

  • Orta ateşte tereyağını tencereye alıp, eritelim.
  • Eriyen tereyağının üzerine irmiği döküp, sürekli karıştırıp kavuralım.
  • Yaklaşık 5-6 dakika kavurduktan sonra üzerine şekeri ekleyip kavurmaya devam edin.
  • 10 dakikadan fazla olmamak şartıyla kavurmaya devam ediyorsunuz.
  • Dikkatli bir şekilde iki su bardağı suyu ekleyin.
  • Suyu ekledikten sonra biraz karıştırıp, hafif sulu kıvamdayken ocağın altını kapatıyorum.
  • Tencerenin kapağını kapatarak dinlenmeye alın.

Afiyet olsun.

İRMİK HELVASI TARİFİ PÜF NOKTALARI

  • İri taneli irmikle daha lezzetli bir irmik helvası yapabilirsiniz.
  • İrmiği kavururken sürekli karıştırmaya ve rengi çok koyulaşıncaya kadar pişirmemeye dikkat etmelisiniz.
  • İrmik helvası yaparken tahta kaşık kullanmaya özen gösterin.
  • Tane tane dökülen irmik helvası istiyorsanız kavurma işlemini en kısık ateşte en az 20 dakika kadar yapın. 

İRMİK HELVASI TARİFLERİ

Helvanıza farklı bir tat katmak için şerbetini süt yerine portakal suyu ile hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, dolmalık fıstık yerine de cevizi deneyebilirsiniz.

Helvayı yaparken içine su yerine süt koyarak sütlü irmik helvası yapabilirsiniz.

Dondurmalı irmik helvası ve peynirli irmik helvası da son dönemde en çok tercih edilen helva tariflerinin başında gelir.

İRMİK HELVASI SERVİS ÖNERİSİ

İrmik helvasını soğuduktan sonra üzerine tarçın ekleyerek misafirlerine ikram edebilirsin.

Dilerseniz üzerine çekilmiş fındık, fıstık veya ceviz serperek servis edebilirsiniz.

İRMİK HELVASI KALORİ

Bir porsiyon irmik helvası yaklaşık 530 kaloridir.

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