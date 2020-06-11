İrmik helvası tarifi: Kıvamı yerinde lezzeti mükemmel

Osmanlı mutfağının günümüze yansıması olan irmik helvası yapımı, hem hüzünlü hem de mutlu günlerimize eşlik eder. Yapılınca mis gibi kokusu gitmiştir diye mutlaka komşu kapısının çalındığı irmik helvasının verdiği mutluluk bir başkadır. İrmiğin yağla buluştuğu anki kokusunu metrelerce uzaktan alabileceğiniz irmik helvası, pratik yapımı ile meşhurdur. Misafirlerinizin damağında unutulmaz bir lezzet bırakmak istiyorsanız, işte size mükemmel helva tarifi.
Afiyet olsun.
Helvanıza farklı bir tat katmak için şerbetini süt yerine portakal suyu ile hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, dolmalık fıstık yerine de cevizi deneyebilirsiniz.
Helvayı yaparken içine su yerine süt koyarak sütlü irmik helvası yapabilirsiniz.
Dondurmalı irmik helvası ve peynirli irmik helvası da son dönemde en çok tercih edilen helva tariflerinin başında gelir.
İrmik helvasını soğuduktan sonra üzerine tarçın ekleyerek misafirlerine ikram edebilirsin.
Dilerseniz üzerine çekilmiş fındık, fıstık veya ceviz serperek servis edebilirsiniz.
Bir porsiyon irmik helvası yaklaşık 530 kaloridir.
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