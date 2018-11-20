İrmikli tatlı tarifleri: Sütlüsü, şerbetlisi çeşitli irmikli tatlılar için pratik tarifler (Videolu anlatım)

Birçok çeşidi olan irmikli tatlılar, mideleri yormaması ve üstüne üstlük bir de nefis tatlı keyfi sunmaları nedeniyle birçoğumuz tarafından daha çok sevilir ve tercih edilir. Şerbetli tatlılar size ağır geliyorsa o zaman irmikli tatlılar tam size göre. İrmikli tatlı tarifleri, yapımı kısa sürmesi nedeniyle sizlere kısa zamanda tatlı krizleriniz için de çözüm olacaktır. İşte videolu anlatımları ile irmikli tatlı tarifleri... İRMİKLİ TATLI TARİFLERİ İrmik, buğdaydan elde edilen ve zengin besin içeriğine sahip bir yiyecektir. Yüzde 73 oranında karbonhidrat içeren irmiğin yüz gramı 360 kcal enerji vardır. Makarnanın ana malzemesi olan irmikten çok çeşitli tatlılar yapılmaktadır. İşte bunlara birkaç örnek... İRMİK TATLISI TARİFİ İrmikli tatlı tariflerine en bilineninden başlayalım. İrmik tatlısı tarifi ile bir dilimi yaklaşık olarak 113 kaloriye denk gelen nefis bir tatlı yapacaksınız. Kilonuza özen gösteriyorsanız bir diliminden sonra kendinizi zor tutacaksınız. İşte malzemeler ve yapılışı... Malzemeler: 3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı yoğurt

2 su bardağı un

2 su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için malzemeler: 4 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

2 damla limon suyu Hazırlanışı: İlk olarak şerbetimizi hazırlayalım ki tatlımız hazır olana kadar yeteri kadar soğusun. Bunun için toz şeker, su ve limon suyunu bir tencerede karıştırıp kaynayana kadar ısıtalım. Kıvamına gelince ise ocaktan alıp soğumaya alalım. Başka bir kap içerisine yumurtaları, bir beş kadar iyice çırpalım. Sonra sırasıyla toz şeker, zeytin yağı ve yoğurdu ekleyerek bir kez daha çırpalım. Sonrasında un ve irmiği ekleyerek kıvama gelen kadar çırpmaya devam edelim. Bu şekilde hazırladığımız karışımı, bir tepsiye dökerek önceden ısıtılmış ve 170 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra biraz ılımasından sonra dilimleyip üzerine soğuyan şerbeti dökelim. Şerbeti tam çekmesi için 2-3 saat dolapta bekletmek faydalı olacaktır. Servis ederken üzerine arzunuza göre Hindistan cevizi serpebilirsiniz. Haşhaşlı Revani İRMİKLİ MUHALLEBİ TARİFİ 4-6 kişilik ve yaklaşık 40 dakika sürecek olan muhallebi ve irmiğin müthiş buluşması için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle;

Malzeme Listesi 4 su bardağı süt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

1 tane yumurta

3 yemek kaşığı tereyağı

1 paket petibör bisküvi

1 paket puding (3 su bardağı sütle)

Üzerini süslemek için badem veya istediğiniz kuru yemiş YAPILIŞI İlk olarak bir tencere içine süt, irmik, şeker ve yumurtayı koyarak karıştırıyoruz. Kolaylık olsun diye tel çırpıcı kullanabilirsiniz. Sonra bu karışımı orta ateşte kıvamı gelene kadar pişirin. Muhallebi kıvamına gelince 3 kaşık tereyağı ekleyin. Tereyağını erimesi için iyice karıştırın. Sonrasında ise ister borcam ister bir kap alınarak içinde su gezdirmek suretiyle ıslatılır. Biraz önce hazırladığımız muhallebi kıvamındaki karışımın yarısını kaba dökün. Sonra bu kat üzerine bisküvileri sıra ile dizin. Daha sonra ise geri kalan karışımı, bisküvilerin üzerine dökün. Bu sırada pudingi hazırlayalım. Bunun için toz halindeki pudingi 3 su bardağı sütle pişirelim. Kıvamına gelmesi ile ocaktan alıp direkt olarak muhallebinin üzerine dökelim. Sonra bu şekilde dolaba soğuması için kaldıralım.

Servis ederken üzerine badem gibi kuruyemişler yerleştirebilirsiniz. Püf Noktası Pudingi hazırlarken paket üzerinde istenilen süt miktarından yarım bardak kadar az konulursa kıvamı daha koyu olur. Bu haliyle irmikli karışım üzerinde daha güzel bir görüntü ve tat elde etmiş olursunuz. Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? Hafif ve pratik farklı sütlü irmik tatlısı tarifleri (videolu anlatım) ÇİKOLATALI İRMİK TATLISI TARİFİ Malzemeler: 5 su bardağı soğuk süt

8 yemek kaşığı toz şeker

7 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya Üzeri için: 1 paket çikolata sos

2 su bardağı soğuk süt Servisi için: 1 su bardağı yaban mersini

2 yemek kaşığı file Antep fıstığı Yapılışı: Soğuk süt, irmik ve toz şekeri, derin bir tencereye alarak kıvamı gelene kadar orta ateşte ve arada karıştırarak pişirin. Yoğunlaşmaya başlayınca vanilyayı ekleyerek yine karıştırın. Ve sonrasında ocaktan alın. Tatlıyı kalıba döktükten sonra buzdolabına kaldırın. Bu sırada çikolata sosunu hazırlayalım. Toz çikolata ile sütü aralarda karıştırarak pişirin. Kıvamına gleince ocaktan alarak irmikli tatlı üzerinde gezdirin. Servis ederken tatlınızın üzerine nane yaprağı koyarak güzel bir aroma verebilirsiniz. Ve arzunuza göre Antep fıstığı, Hindistan cevizi serpebilirsiniz.

DONDURMALI İRMİK HELVASI TARİFİ İrmik tatlısı ile dondurmanın enfes buluşması. İçinde dondurma olması bile yaz-kış her mevsim yapılmasını ve zevkle tüketilmesine engel olamıyor. Şu ana kadar dışarıdan alıp yediğiniz dondurmalı irmik helvasını bu tarif ile evinizde yapmanın ve tatmanın keyfine varacaksınız. Malzeme Listesi 300 gr irmik

2 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

200 gr tereyağ

100 gr dolmalık fıstık

1 tutam tarçın

1 kase kesme dondurma Yapılışı İlk olarak bir tencerede süt ve şekeri karıştırarak ısıtalım. Şekerin erimesi yeterli olacaktır bu ısıtma için. Şeker eridikten sonra altını kapatıp bir kenara alın. Sonra bir tavada tereyağını eritelim. Üzerine irmiği ekleyip sürekli karıştıralım. Dolmalık fıstıkları ekleyerek karıştırmaya devam edelim. İrmiğin rengi dönene kadar bu şekilde karıştırmaya, kavurmaya devam edelim. Sonra şekerli sütü yavaş yavaş dökerek karıştıralım. Bu sütü bir anda boşaltırsanız üzerinize sıçrayabilir veya taşabilir. Birkaç dakika karıştırdıktan sonra suyunu çekene kadar kapağını kapatıp demlemeye alalım. Sonra bir kase içine ilk olarak ılımış irmik helvası, ortasında açacağımız çukura dondurma koyduktan sonra üzerini yine irmik helvası ile kapatalım. Sonra servis tabağına ters olarak çevirelim.

Püf Noktası İrmiğin yanmaması için kavurma esnasında sürekli karıştırmamız gerekir. Limonlu Revani Tarifi KÜMÜŞTOR TATLISI TARİFİ Arnavut halkına özgü bu irmik tatlısı, senede bir kez hıdırellezde yapılıyor. Bu özel tatlıyı denemek isterseniz 12 kişi için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle; Malzeme Listesi 2 kg süt

10 yemek kaşığı irmik

3 su bardağı şeker

2 paket vanilya

10 adet yumurta

1 adet yufka

1 çay bardağı toz şeker (Üzerine serpmek için) Hazırlanışı İlk olarak irmik ile şekeri bir tencereye alarak karıştırıyoruz. Sonra ateşe koymadan önce sütü ekleyip 2 dakika kadar karıştırın. Ve devamında kısık ateşte kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Diğer yandan yumurtaları çırparak sütlü karışım içine yavaş yavaş dökün. Bu arada karıştırmayı bırakmayın. Yaklaşık iki dakika kadar daha karıştırdıktan sonra ocaktan alarak vanilyayı ilave edin ve iyice karıştırın. Fırını 180 dereceye ayarladıktan sonra yuvarlak bir fırın tepsisi alın. Yağladığımız tepsinin içine yufkayı kenarlarından sarkacak şekilde yayın. Hazırladığımız muhallebiyi tepsinin içine boşaltın ve kenarlardaki yufkayı üstüne katlayın. Üzerine toz şeker serptikten sonra 45-50 dakika fırında 180 derecede pişirin. Piştikten sonra soğuması için kenarda bekletin. Sonra buzdolabına 6-7 saat kaldırın. Tatlınız bu süre sonunda servise hazır olacaktır.

Püf Noktası Yumurtaları çırptıktan sonra irmiğin içine katılış sırasında karıştırmayı bırakmamanız gerekir. Şambali tatlısı BONUS: İRMİK TATLISI TARİFİ Hem yumuşacık hem geç bayatlayan hem de hafif bir irmik tatlısı. Hamurlu ve şerbetli tatlıları sevmeyenler için bu sünger tatlısı için gereken malzemeler ve tarifi videosu ile birlikte şöyle; MALZEMELER 4 yemek kaşığı şeker

4 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı irmik

4 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu Şerbeti için;

4 su bardağı süt

1 su bardağı şeker Muhallebisi için;

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket krema Süslemek için;

Hindistan cevizi Yapılışı İlk olarak şeker ile yumurtaları karıştırın. Sonrasında un, irmik, vanilya ve kabartma tozunu ilave ederek iyice karıştırın. Bu karışımı yağlanmış tepsiye dökerek önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Kekin pişmesi sırasında şerbeti hazırlayalım. İlk olarak bir bardak şeker ile bir bardak sütü karıştırıp kısık ateşte şekeri iyice eritelim. Şeker eridikten sonra kalan 3 bardak sütü soğuk olarak üzerine ilave edin ve karıştırıp ocaktan alın.