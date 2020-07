İş adamı Demir, “Üretimi devam eden firmalar yükümlülüklerini yerine getirmeli”

Kastamonulu iş adamı Murat Demir, üretimi devam eden firmaların devlete karşı olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini gerektiğini belirterek, 6 aylık vergi ertelenmesinden çalışan sanayi firmalarının faydalanmasını doğru bulmadığını kaydetti.

Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, pandemi sürecindeki ekonomik faaliyetleri değerlendirdi. İş adamı Demir, korona virüs nedeniyle 6 aylık vergi ertelemesinden çalışan sanayi firmalarının faydalanmasını doğru bulmadığını bildirerek, “Üretimi devam eden firmalar devlete karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmeli, vergi ödemelerini gerçekleştirmeli. Süreci bu şekilde atlatabiliriz. Vergilerin 6 ay ötelenmesi çok önemli bir adım. Üretimi tamamen durmuş firmalar için bu erteleme olmalı. Ancak üretime tam kapasite devam eden firmalar bundan faydalanmamalı. Firma olarak bugüne kadar devletten tek bir destek almadık. Üretim yapan firmalar olarak devlete karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeli, vergi ödemelerini gerçekleştirmeliyiz. Süreci bu şekilde atlatabiliriz” dedi.

“Kapasite artışı yaşadık”

Çin tedarikçilerinin korona virüs salgını nedeniyle yeni arayışlara girdiğine dikkat çeken Demir, bu kapsamda geçtiğimiz yılın ilk dört ayına oranla kapasite artışı yaşadıklarını belirterek, “Üretimimizin dünyada deniz ticaretiyle ya da taşımacılıkla uğraşan kesime hitap etmesi dolayısıyla sistemimiz aksamadı. Korona virüsün Çin’de başlaması sonrası üretimlerin birçoğu bize döndü. Geçtiğimiz yıla oranla bu senenin ilk dört ayında kapasitemiz yüzde 28, ihracatımız yüzde 25 arttı. Üretiminizi dünyanın tek notasına yapmamanız gerekiyor. Değişik pazar araştırmalı yapıp yeni adımlar atmalıyız. Yaklaşık 110 ülkeye ihracat yapıyoruz. Daha doğrusu denize kıyısı olan dünyanın her noktasına ulaşıyoruz. Ülkemizin komple ihracata devam etmesi gerekiyor. Maalesef pandemi bu konuda sıkıntı oluşturdu" diye konuştu.

Cide’de Denizkonak Balıkçı Barınağına 2011 yılında Necati Aslan’ın teşvik etmesiyle başladıklarını anlatan Demir, “Benim milletvekili olmamla ilgili bir yatırım değil; o dönemde dernek başkanıydım. Cide’yle Doğanyurt arası yaklaşık 20 mil. Bu arada hiç balıkçı barınağının olmaması ve ondan sonraki Sinop ve Trabzon’a kadar her 5 milde balıkçı barınağı bulunmamasından dolayı, tam orta noktada yer alan Denizkonak’a karar verildi. İnsanları ikna edebilmek uzun bir süreç aldı. İhalenin yapılması ve bitirilmesi milletvekili olduğum döneme denk geldi. Balıkçı barınağının şu an Tarım Bakanlığına devir işlemleri başladı. Tarım Bakanlığından kooperatif olarak bu alanı alacağız. Devletimiz yaklaşık 10 milyonu aşkın bir yatırım yaptı. İçinde de bireysel yatırımlarımız devam ediyor, soğuk hava deposu planlıyoruz. Kooperatife resmi devir yapıldıktan sonra daha çok yapacağımız iş var” şeklinde konuştu.