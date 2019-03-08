İş adamının oğlu pantolon çalarken yakalandı!

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, 1'i kadın 2 kişi, girdikleri mağazadan beğendikleri ürünleri alarak denemek için içeride bulunan farklı kabinlere girdi. Bir süre sonra kasaya uğramadan dışarı çıkmaya çalışan ikili, mağaza çalışanı İsmail D.(28)'nin dikkatini çekti. İsmail D., giydiği pantolonun kabarmış olduğu ve paçasından kotun sarkması nedeniyle şüphelendiği genci durdurmak istedi. İsmail D. kontrol ettiğinde gencin kendi pantolonu altına mağazadan 2 kot pantolon ile üzerine kazak giydiğini tespit etti. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheli genç, belinden silahını çıkardı. Şüpheli, silahı görünce kaçan İsmail D.ye doğru 4 el ateş etti. Kurşunlar İsmail D.'ye isabet almazken şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Yanındaki kız arkadaşı Merve K.(22) de kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Gözaltına alınan Merve K.'nin çantasında mağazadan çalındığı belirlenen 2 kazak bulundu. Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulaması yapılan Merve K. suçlarını itiraf ederken silahla ateş ederek kaçan şüphelinin erkek arkadaşı Özhan K.(20) olduğunu söyledi.