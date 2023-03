İş arayan deprem mağdurları firmalarla buluştu

Erzurum’daki firma sahipleri ile iş arayan deprem mağduru vatandaşların buluştuğu program, Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nün ev sahipliğinde yapıldı. ETSO ve İŞKUR’un ortak çalışmasıyla düzenlenen programa, Erzurum’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren 30’un üzerinde firma katılım sağladı. Programın başlangıcında konuşan İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, deprem sonrası Erzurum’a gelen deprem mağduru vatandaşların kuruma iş talebinde bulunmaları üzerine, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve il genelindeki firmalarla iş birliği yaparak böyle bir program düzenlediklerini söyledi. Mutlu, “İş arayan vatandaşlarımızla firmalarımızın yapacakları ikili görüşmelerden olumlu neticeler alınacağına ve karşılıklı fayda sağlanacağına inanıyoruz” dedi.

ÖZAKALIN; “YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARALIM”

Programda daha sonra konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın da, depremde mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerini bir nebze olsun giderme anlamında İŞKUR’la işbirliği içinde samimi bir çabanın içerisine girdiklerini belirterek, düzenlenen programa katkı sağlayan firma sahipleri ve yetkililerine teşekkür etti. Türkiye’nin 6 Şubat gecesi büyük bir felaketle sarsıldığını ve milletin tarifi mümkün olmayan bir acı yaşadığını ifade eden Başkan Özakalın, “Bizler hepimiz, herhangi bir felaket olduğunda oraya uzak durmaya çalışan değil tam aksine en kısa sürede o felaket bölgesine ulaşmaya, oradaki insanların elini tutup, yaralarını sarmaya, acılarını paylaşmaya can atan asil bir milletin fertleriyiz. Bu depremde de 7’den 70’e toplumun her ferdi depremden etkilenen insanlarımızın selameti adına, onların ihtiyaçlarını gidermek için her türlü imkanını kullanmaya özen gösterdi. Artık hep birlikte yaralarımızı sarma vakti Devletimiz, milletimiz tek yürek olup bu felaketin izlerini mümkün olduğunca silmek adına elimizden geleni yapmaya çaba göstereceğiz. Bugünkü programımızda da vasıflı veya vasıfsız eleman ihtiyacı olan firmalarımız deprem mağduru vatandaşlarımızla buluşuyor. İnşallah hem firmalarımız hem de sizler bu görüşmelerden memnun ayrılırsınız” diye konuştu. Başkan Özakalın, ildeki işletmelerde depremzede vatandaşların istihdamına yönelik programların iş arayanların durumu ve firmaların talepleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde devam edebileceğini dile getirdi.

Programda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyeler ve ildeki kamu kurumlarının deprem bölgesindeki çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, Büyükşehir Belediyesi olarak Erzurum’a gelen depremzede vatandaşların her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Programda daha sonra firma sahipleri ile iş arayan yaklaşık 250 deprem mağduru vatandaş ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Programda İŞKUR yetkileri firmaların ihtiyaç duyduğu meslekler ve firma isimlerinin yer aldığı listeleri iş arayan deprem mağduru vatandaşlara dağıtarak görüşmelerin daha organize bir şekilde gerçekleşmesini sağladı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın da görüşmelerde vatandaşların taleplerini dinledi ve firmaların sahiplerini arayarak depremzede vatandaşların istihdamına yardımcı olmaya davet etti.