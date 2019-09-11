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İş gezisinde cinsel birliktelik sırasında öldü, mahkeme ‘iş kazası’ dedi

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İLGİNÇ HABERLER  | 11.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

Fransız yargısı, iş gezisi sırasında yabancı bir kadınla cinsel birlikteliği esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren güvenlik teknisyeninin ‘iş kazası sonucu’ öldüğü yönünde hüküm verdi.

İş gezisinde cinsel birliktelik sırasında öldü, mahkeme ‘iş kazası’ dedi

Bir güvenlik çalışanı, iş gezisi için gönderildiği kuzey Fransa’nın Loiret şehrinde tanımadığı bir kadınla cinsel birliktelik yaşarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

TSO inşaat şirketinde uzman olan işveren ise, evlilik dışı cinsel birlikteliğin söz konusu çalışanın iş tanımında yer almadığı ve çalışanın kendisine ayrılan odanın dışında başka bir odada ölü bulunduğu gerekçesiyle sorumluluk üstlenmeyi reddetti.

Şirket, kendisini savunmak adına Paris’in doğusundaki Meaux şehrinde görülen başka bir mahkeme celsesini örnek verdi. Bu durumda ölüm, maktulün işini yarıda bırakarak tümüyle kişisel çıkarlarını gözeterek ve işinden bağımsız olarak hareket etmesi sonucu meydana gelmişti. Bu sebeple de çalışan, eylem sırasında artık iş seyahatinde kabul edilemeyeceğinden, şirketin de herhangi bir sorumluluğu bulunmuyordu.

Bununla beraber ölüm işin gerektirdiği bir eylemden ötürü değil, çalışanın tamamıyla hür iradesiyle yabancı bir kadınla kurduğu cinsel birliktelik sonucu yaşanmıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi’nde görülmekte olan davada, işçinin çalışma alanında vefat ettiği kabul edilerek şirketin aleyhinde karar alındı. Zira Sosyal Güvenlik Yasası’nın L 411-1’inci maddesine göre işveren, gerçekleştireceği iş seyahati süresince işçinin güvenliğini sağlamakla yükümlü tutuluyor.

Alınan karara göre, bir işçinin başına gelen kazanın işin gerekliliğinden ötürü mü yoksa işçinin günlük eylemlerinden ötürü mü olduğuna bakılmaksızın işveren sorumlu tutuluyor. Aynı zamanda bu durumda işverenin elinde kazanın işçinin iş tanımıyla alakalı olmayan bir sebepten gerçekleştiğine dair kanıt olması da işe yaramıyor. Bununla beraber mahkeme, cinsel birlikteliği de günlük eylemlerin bir parçası kabul ederek bu hususu da söz konusu karara dâhil kabul etti.

Ayrıca kazanın şirket tarafından işçiye tesis edilen otel odasında gerçekleşmemiş olması da durumu değiştirmiyor ve her hâlükârda kazanın ‘çalışma alanında’ gerçekleştiği kabul ediliyor.

İş hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat olan Sarah Balluet’in açıklamasına göre bu karar, Fransa’nın en yüksek yargı mercii olan Yargıtay’a taşınabilir.

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