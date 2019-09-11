İş gezisinde cinsel birliktelik sırasında öldü, mahkeme ‘iş kazası’ dedi

Bir güvenlik çalışanı, iş gezisi için gönderildiği kuzey Fransa’nın Loiret şehrinde tanımadığı bir kadınla cinsel birliktelik yaşarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

TSO inşaat şirketinde uzman olan işveren ise, evlilik dışı cinsel birlikteliğin söz konusu çalışanın iş tanımında yer almadığı ve çalışanın kendisine ayrılan odanın dışında başka bir odada ölü bulunduğu gerekçesiyle sorumluluk üstlenmeyi reddetti.

Şirket, kendisini savunmak adına Paris’in doğusundaki Meaux şehrinde görülen başka bir mahkeme celsesini örnek verdi. Bu durumda ölüm, maktulün işini yarıda bırakarak tümüyle kişisel çıkarlarını gözeterek ve işinden bağımsız olarak hareket etmesi sonucu meydana gelmişti. Bu sebeple de çalışan, eylem sırasında artık iş seyahatinde kabul edilemeyeceğinden, şirketin de herhangi bir sorumluluğu bulunmuyordu.

Bununla beraber ölüm işin gerektirdiği bir eylemden ötürü değil, çalışanın tamamıyla hür iradesiyle yabancı bir kadınla kurduğu cinsel birliktelik sonucu yaşanmıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi’nde görülmekte olan davada, işçinin çalışma alanında vefat ettiği kabul edilerek şirketin aleyhinde karar alındı. Zira Sosyal Güvenlik Yasası’nın L 411-1’inci maddesine göre işveren, gerçekleştireceği iş seyahati süresince işçinin güvenliğini sağlamakla yükümlü tutuluyor.