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İş görüşmesinde dehşet!

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GÜNDEM  | 16.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne iş görüşmesine giden Yasemin Anlar'a (38), çıkışta fabrikanın bahçesinde zincirini kopartan pitbull ile doberman kırması köpek saldırdı. Köpekten kaçarken düşerek çenesinden yaralanan Anlar, tedaviden sonra fabrika hakkında şikayette bulundu.

İş görüşmesinde dehşet!

Yasemin Anlar, geçen salı Menderes'teki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne bir fabrikaya iş görüşmesine gitti. Çıkışta Anlar'a, fabrikanın bahçesinde bağlı olan köpek havlamaya başladı. Ardından, pitbull ile doberman kırması köpek zincirini kopartıp, Yasemin Anlar'a doğru koşmaya başladı.

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Köpekten kaçmaya çalıştığı sırada su kanalına düşen ve çenesinden yaralanan Anlar, güçlükle canını kurtardı. Menderes'te tedavisi yapılan ve çenesine dikiş atılan Yasemin Anlar, fabrika hakkında jandarmaya şikayette bulundu.

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Anlar, bu tür olayların yaşanmaması için insanların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istediğini söyledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Menderes Köpek saldırısı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İŞ GÖRÜŞMESİNE GİTMİŞSİN SONRA ŞİKAYET ETMİŞSİN TAMAM BELKİ HAKLISIN AMA ETİK DEĞİL MAALESEF YAPTIĞIN
@emrah_erdemoglu_1985 doğru kadın ölmemiş sonuçta ...ölseydi belki o zaman haklı olurdu...ne içtin sen???
@emrah_erdemoglu_1985 seni dere tepe bağ bahçe tarla döven dolaştırıp 7 ceddinden girip tophanenden çıkmalı sonrasında da aç köpeklerin önüne atmalı mal oğlu mal.
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