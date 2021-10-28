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İş görüşmesinde sorulacak sorular neler? İşte iş görüşmesinde başarılı olmanın sırları

28.10.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mülakatlarda başarılı olmanın sırrını paylaşan İnsan Kaynakları Profesyoneli ve Kurumsal Eğitmen Meltem Karagöz Akhisar, mülakat görüşmelerinde başarısızlığın altında yatan asıl sorunun kişilerin mülakata hazırlanmamasının yada nasıl hazırlanacağını bilmemesinin yattığını söylüyor. Mülakata davet edilenlerin özgüveni ile ilgili sıkıntı yaşamamalarını söyleyerek Akhisar, mülakat öncesi ve mülakat esnasında adayların nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

İş görüşmesinde sorulacak sorular neler? İşte iş görüşmesinde başarılı olmanın sırları

Herkes mülakatlarda başarılı olmak ister ama birçok kişi ya hazırlanmaz ya da nasıl hazırlanacağını bilemez. "İşe alım süreçlerinden en önemlisi şüphesiz mülakatlardır" diyen İnsan Kaynakları Profesyoneli ve Kurumsal Eğitmen Meltem Karagöz Akhisar, konu hakkında bazı bilgiler ve ipuçları verdi. İşte açıklamaları:

"ÖZGÜVENLİ GİDİN"

Mülakata çağrılmış bir adaysanız zaten olumlu değerlendirilen bir adaysınız. Bu yüzden ilk önerim, mülakata özgüvenli gidin. Adayların sadece %47’si başvurdukları pozisyon için yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmadıkları için işe alınmıyor. Demek ki beklenen deneyim ve yetkinliklerle, sizinkiler arasında fazla uçurum yoksa işe alınma şansınız oldukça yüksek.

MÜLAKATIN İLK AŞAMASI MÜLAKAT ÖNCESİDİR

İş Görüşmesine Gitmeden Önce Yapmanız Gerekenler:

  • Nasıl bir işte çalışmak istediğinizi, sizi başkalarından ayıran özelliklerinizi düşünün.

  • Önce kendinizi tanıyın, kendinize bir SWOT Analizi yapın.

  • Başvuruda bulunduğunuz işyeri hakkında araştırma yapın, kurucusu kim, kaç yılında kurulmuş, hangi sektörde faaliyet gösteriyor, misyonu, vizyonu nedir bilgi sahibi olun.

  • İş görüşmesine giderken yanınızda Öz geçmişinizi bulunurun ve sizden istenen belgeler varsa bunları hazırlayın.

  • Mülakatın nerede yapılacağını öğrenin. Önceden nasıl gidebileceğinizi araştırın.

  • Mülakat saatinden 5 dk önce görüşmenin yapılacağı yerde hazır bekleyin. Çok erken gitmeyin, kesinlikle geç kalmayın.

  • Size sorulabilecek sorulara karşı hazırlıklı olun.

  • Pozisyonun ve sektörün maaş politikalarını araştırın.

  • Sizin sormak istediğiniz soruları hazırlayın.

  • Görüşme günü yorgun olmayın. Uykunuzu almış, enerjik olun, enerjinizi karşı tarafa geçirin.

Mülakatın İkinci Aşaması- Mülakat Anı;

  • Mülakat anında size içecek bir şey sorulursa dökme ihtimalinize karşı ya istemeyin ya da kendinizden uzakta tutun,

İş Görüşmesinde Size Sorulabilecek Genel Sorular:

  • Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

  • Başvuru yaptığınız iş alanında başarılı olabileceğinize inanıyor musunuz?

  • Neden bizimle çalışmak istiyorsunuz?

  • Güçlü ve zayıf yönlerinizden bahseder misiniz?

  • Bu iş için niçin sizi tercih edelim?

  • Kariyer hedefiniz nedir?

  • Son işinizden neden ayrıldınız?

  • Ücret beklentiniz nedir? Vb.

Sizin sorabileceğiniz Sorular:

  • Kurum kültürünüz nedir?

  • Başlangıçta eğitim alacak mıyım?

  • Çalışanlarınız alınan kararlarda söz sahibi olabiliyor mu? Vb.

Mülakat Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Görüşme yerine girerken ceketinizi ilikleyin.

  • Kendinize güvenin, tavrınızla bunu belli edin.

  • Aşırı parfüm ve kolonya kokusundan sakının.

  • Soruları doğru anlamaya çalışın. Anlamazsanız sormaktan çekinmeyin.

  • Sorulara içtenlikle, kısa ve net cevaplar verin.

  • Konuşma esnasında görüşmecinin gözünün içine bakın.

  • Geçmiş şirketlerde yaşadığınız problemlerden bahsetmeyin.

  • Maaş tartışmasına girmeyin.
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