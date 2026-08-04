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İş görüşmesine giderken bu renkleri giymeyin uyarısı yapıldı

İş görüşmelerinde ilk izlenimi yalnızca özgeçmiş ve deneyim değil, kıyafet tercihleri de şekillendiriyor. Uzmanlar, özellikle renklerin karşı tarafta oluşturduğu algının işe alım sürecinde etkili olabileceğine dikkat çekti. Amasya Üniversitesinden pazarlama ve reklamcılık uzmanı Öğretim Görevlisi Banu Özgür Kargın, iş başvurusuna gidecek adaylara önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

İş görüşmesine giderken bu renkleri giymeyin uyarısı yapıldı

İş başvurusuna giderken giyilen kıyafetin renk tercihinin etki oluşturduğu uzmanlar tarafından belirtildi. İş arayan gençlere iş başvurusuna giderken renkli kıyafetler giymeleri tavsiye edildi.

İş görüşmesine giderken bu renkleri giymeyin uyarısı yapıldı 1

"KAHVERENGİ DEĞİŞİME KAPALI"

Amasya Üniversitesinden pazarlama ve reklamcılık uzmanı Öğretim Görevlisi Banu Özgür Kargın, kahverenginin yeniliklere direnç gösteren, değişime kapalı ve risk almayan kişilerle bağdaştırıldığını belirterek iş başvurusunda bulunacakların şanslarının artması için olumlu bir algı oluşturan lacivert renkli kıyafet kullanmalarını önerdi.

"EN RİSKSİZ RENK LACİVERT"

Günümüzde iş dünyasının hareketli insanları tercih ettiğini anlatan Banu Özgür Kargın, "Kahverengi durağan, anlatıcı değil dinleyici pozisyon oluşturan bir renk. En risksiz renk laciverttir. Lacivert daha bilgili, bilgisini doğru ifade edebilecek bir durum oluşturabilir. Biz iletişimciler olarak renklerin de konuştuğunu düşünürüz" dedi.

İş görüşmesine giderken bu renkleri giymeyin uyarısı yapıldı 2

"SÖZSÜZ OLARAK VERDİĞİNİZ MESAJLAR GÖRÜŞMELERDE ETKİLİ"

Bu yıl kahverengi renk ve kombinlerin moda olmasına rağmen bu durumun iş görüşmesine olumlu yansımayacağını değerlendiren Kargın, "Siz iş başvurusuna giderken üzerinizde taşıdığınız renklerle de karşı tarafa bir mesaj veriyorsunuz. Çok donanımlı olabilirsiniz. O işe uygunluğunuz da söz konusu olabilir. Sözsüz olarak verdiğiniz mesajlarda görüşmelerde etkili olabiliyor. O yüzden gençlerimizin iş görüşmelerinde diğer olumlu özelliklerini perdelememesi için daha vizyoner renkleri kullanmalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çalışma kıyafet
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