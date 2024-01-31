İş gücü nasıl yazılır? İş gücü mü işgücü mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede ayrı veya bitişik şekilde yazılması gereken binlerce birleşik sözcük yer alır. Bu da Türkçe konuşucularının hangi birleşik kelimenin nasıl yazılması gerektiği konusunda bilgi karmaşası yaşamalarına sebebiyet verebilir. Ancak Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamındaki detaylı bilgiler analiz edildiğinde iş gücü gibi günlük yaşamda sıklıkla rastlanan birleşik kelimelerin nasıl yazıldığı öğrenilebilir. Buna ek olarak iş gücü kelimesinin anlamının açıklanması ve bu ifadenin yer aldığı cümle örneklerinin sıralanması ile söz edilen sözcüğün TDK tarafından onaylanan kullanımı pekiştirilebilir.

İş gücü nasıl yazılır?

Türkçede özellikle birden fazla sözcüğü içeren birleşik kelimelerin nasıl yazıldığı merak konusudur. Bu bağlamda birleşik sözcüklerin doğru yazılışlarının ayrı mı bitişik şekilde mi olduğunun pek çok kişi tarafından araştırıldığı söylenebilir. İş gücü de bu kapsamda ele alınabilen birleşik kelimeler arasında bulunur. İsim türünde olan iş gücü sözcüğünün temelde bir insanın yararlı şeyler üretmek amacıyla harekete geçirmek zorunda olduğu fiziksel ve düşünsel yetilerinin tümü olarak tanımlandığı görülür.

Ekonomi terimi olarak da etkin nüfus içinde yer alan, cari ücret düzeyinde ve çalışma koşullarında çalışanlarla işsizlerin toplamı anlamına gelen bu sözcük bitişik olarak yazılmamalıdır. Yani “İş gücü mü işgücü mü?” diyen kişilere bu kelimenin içerdiği 2 sözcüğün ayrı olarak yazılması gerektiği belirtilmelidir.

TDK’ye göre doğru olan iş gücü yazımı nasıldır?

Bir sözcüğün Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılabilmesi için TDK tarafından Türk dili konuşucularına sunulan bilgilerin incelenmesi gerekir. Bu bağlamda iş gücü TDK tarafından onaylanan doğru yazılışının da ayrı şekilde olduğu hatırlatılmalıdır. Ele alınan bu sözcük iş ve gücü kelimelerinin arasında bir boşluk bırakılacak şekilde yazılmalıdır. Aksi takdirde söz edilen bu kelime, Türkçe yazım kurallarını ihlal edilecek şekilde kullanılmış olur.

İş gücü doğru yazılışı Türk Dil Kurumu’nun resmî sitesinde yer alan ayrı yazılan birleşik kelimeler kategorisinden kontrol edilip incelenebilen bir kelimedir. Bu kaynağa başvurulduğu zaman birleşme sırasında içerdiği kelimelerden biri veya her ikisi anlam değişikliğine uğramayan birleşik sözcüklerin ayrı olarak yazılması gerektiği anlaşılır. İş gücü de bu kapsamda yer alan ve olgu, olay, durum bildiren kelimelerden biriyle kurulan birleşik sözcüklerdendir. Dolayısıyla belirtilen bu ifadenin mutlaka ayrı olarak yazılması gerekir.

İş gücü sözcüğü cümle içerisinde nasıl kullanılır?

Türkçe yazım kuralları üzerine bilgi edinen ve bir sözcüğün doğru yazılışını pekiştirmeye çalışan kişiler için en faydalı olan uygulamalar arasında cümle örneklerini incelemek yer alır. Bu sayede bir sözcüğün doğru yazılışı yazılı metinler üzerinden pekiştirilebilir. TDK’ye göre ayrı olarak yazılması gerektiği bilinen iş gücü sözcüğü de cümle içerisindeki kullanımı araştırılarak yakından incelenebilen ifadelerdendir. Bu kelimenin TDK tarafından doğru olduğu belirtilen yazılışıyla kullanıldığı cümle örnekleri aşağıdaki gibidir:

Tüm şirketler ile sanayide gerekli olduğu bilinen becerileri ve bilgileri temsil eden temel kavram genel iş gücü olarak belirtilebilir.

Türkiye’de düzenli olarak yapılan iş gücü istatistikleri ekonomiye yönelik göstergeler taşırken aynı zamanda çalışanların cinsiyet dağılımlarının belirlenmesinde de önemli rol oynar.

Bir ülkenin iş gücü üzerine yorum yapılırken çalışan ve işsiz bireylerin sayısının detaylı olarak analiz edilmesi gerekir.





