Şafak Mahmutyazcıoğlu'ndan şok görüntüyle ilgili açıklama!

Vodafone Park'ta locası bulunan iş insanı Atalay Demirbaş, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Avukatıyla birlikte savcılığa dilekçe yazan Atalay Demirbaş, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun “Tehdit", “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve “Hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. "BİLGİM DIŞINDA İMAMOĞLU'NUN KULLANIMINA SUNULMUŞ" Atalay Demirbaş savcıya verdiği ifadede, “Beşiktaş taraftarı olmam sebebiyle üç yıllığına loca kiraladım. Fakat bu loca benim bilgim dışında Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kullanımına sunulmuş, ben de bunu maç saatinde öğrendim. Bu olay sonrasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aramızda gerginlik oluştu. Bu kişi locanın benim tarafımdan sunulduğunu söylememi istedi ama ben kabul etmedim" dediği öğrenildi. "BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ" Atalay Demirbaş'ın ifadesinde, "Yine o tarihlerde kulübe 3 milyon 200 bin dolar menfaat sağlayabilmek için 'Yazıcıoğlu kulübe ait 10 milyon dolarlık çeki Özen Kuzu adlı iş insanına verdi' beyanında bulunmuştum. Kendisi o zaman bunu yalanlamıştı ama yönetim değişince bu durumun ortaya çıkacağından endişe etmiş olacak ki beni aradı. Benimle görüşmek istedi, görüşmeyi kabul etmediğim takdirde benim ve ailem için iyi olmayacağını söyledi" dediği belirtildi.

"SİLAHINI GÖSTERDİ, BANA KAFA ATTI" Ailesinin tehdit altında olduğunu duyunca dışarıda buluştuklarını ifade eden Demirbaş, “Yanıma tek başına geldi. Gelir gelmez cep telefonu kamerasını çıkararak 'Ben şerefsizim, ben haysiyetsizim diyeceksin' dedi. Ben de bunun üzerine 'Ben şerefliyim, haysiyetliyim' dedim. Bunun üzerine kolumdan tutarak beni dışarı çıkarmaya çalıştı, çıkmayınca da bana kafa attı. Sonra silahını göstererek 'otur' dedi, beni koltuğa oturttu. 'Bunları söyleyeceksin 24 saat süren var yoksa seni öldüreceğim' dedi. Benden Kuzu İnşaat'la işlem yapmamamı, bundan feragat etmemi istedi. Daha sonra ortak tanıdığımız olan Murat Çalık yanımıza geldi. Bu olayları onunla da konuştuk. Ben bu durumdan kurtulmak için yapacaklarımı söyleyerek yanlarından ayrıldım. Sonrasında da gelip şikayette bulundum" ifadelerini kullandığı kaydedildi. ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: KONU BEŞİKTAŞ İLE İLGİLİ DEĞİL Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, iş adamı Atalay Demirbaş'ın bir restoranda kendisini darp ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, konunun Beşiktaş ile ilgili olmadığını ve hususi bir mevzu olduğunu dile getirdi.

Vodafone Park'ta locası bulunan iş adamı Atalay Demirbaş, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti. Demirbaş'ın şikayeti ve kamera görüntülerinin yayılması üzerine Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Asist Analiz'in konuğu oldu. Mahmutyazıoğlu, konunun Beşiktaş ile alakalı olmadığını ve hususi bir mevzu olduğunu dile getirerek, "Kendisi beni oraya çağırdı. Benden para talebi oldu. Yaptırdığı haberlerle ilgili gazetecilere para verdiğini söyledi. Benden de bu parayı talep etti. Hakkında yürüttüğüm kesinleşmiş icra dosyasını kapatmam gerektiğini söyledi. Ve müvekkelimi satıp kendisine destek olmamı söyledi. Bunları yerine getirirse benim hakkımda yaptırdığı haberleri yaptırmaktan vazgeçeceğini, bunu da Twitter'ında yayınlayacağını söyledi. Ben kabul etmedim" dedi. "KIZIMIN BİR ARKADAŞI 'SENİN BABAN HIRSIZLIK YAPIYOR' DEDİ, BUNUN HESABINI KİM VERECEK?" Kendisi ile ilgili birçok yalan ve yanlış haber yapıldığını dile getiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Locayı izinsiz kullandığım, Beşiktaş üzerinden menfaat sağladığım... Bunların hepsi yalan... Kızımın bir arkadaşı senin baban hırsızlık mı yapıyor dedi. Bunun hesabını kim verecek? Senin de çocuğun var. Ben, senden yalan istemiyorum. Doğru neyse onu yap ben sana para falan vermem dedim. O da bana 'Sen bu kafayla gittikçe senin kızların daha çok ağlar' dedi. Ben de doğru veya yanlış dayanamadım. 'O kafa öyle olmaz böyle olur' dedim. Çocuklarımla beni tehdit ettiği için; bu iş oldu. Yok silahıyla tehdit etti falan... Ben olaydan sonra orada 1 saat daha oturdum. Kendi arkadaşları vardı orada. Beni oraya çağıran kendisi... Benim onu tehdit etmem gibi bir durum olamaz. Ben tektim orada. Kalabalık onlardı. Ben 1 saat daha orada oturdum. Görüntülerin kalan kısmını kimse vermiyor. Görüntüyü kendisi yayınladığına göre mekanla ilgili bir ilişkisi var. Bu çok net. Bende görüntü falan yok" ifadelerini kullandı.

"SİLAH GÖSTERMİŞİM... MADEM KAMERA KAYDI VAR GÖSTERSİN!" Silah gösterdiği iddialarını reddeden Mahmutyazıcıoğlu, şöyle konuştu: "Silah göstermişim... Madem kamera kaydı var göstersin. İşin özü; Beşiktaş ile hiçbir alakası olmayan bir şeyi, haber olsun, benim üzerimde baskı olsun da geri durayım diye; bunlar yapılıyor. Uzun zamandır da yapılıyor. Şu an adliyede; kesinleşmiş, avukatlığını benim büromun yürüttüğü; icra takipleri var. Bundan vazgeçirmek istiyor. 10 milyon dolarlık bir borcu var şirkete. Bana diyor ki; bundan vazgeç. Davası bitmiş, kesinleşmiş icraa takipleri... Ne bir şirketi var ne bir evi var... Yeri, yurdu belli değil... Hakkında; 20 tane dolandırıcılıktan daba açılmış bir adam bu. Herkes de buna inanmak istiyor, inanıyor da... O kim de ben onu tehdit edeceğim? 'Ben seninle ilgili bu haberle yaptırmak için masraf ettim' dedi. 'Hediyeler alıp paralar verdim, bunları istiyorum' dedi. 'Benim zararlarımı giderirsen; ben de iddialarıma devam etmem. Gidermezsen de devam edeceğim' dedi. Hatta 'Ben senin sözüne inanıyorum. Al; Twitter'dan benim adıma istediğini yaz' dedi. Şu ana kadar 'Benimle ilgili şu haberi yapar mısınız' diye kimselere bir şey demedim. Hatta dönem dönem çok üzerime geldiler... 'Neden bunu yapıyorsunuz' demedim. Atilla Türker, benim hakkımda en ağır haberleri yaptı. Bir defa arayıp tehdit etmedim. Senin bu kafayla kızların daha çok ağlar deyince; kendimi tutamadım."