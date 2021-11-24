MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İş insanı Mustafa Can kimdir? Cengiz Kurtoğlu tarafından bıçaklanan Mustafa Can nereli, kaç yaşında?

İş insanı Mustafa Can kimdir? Cengiz Kurtoğlu tarafından bıçaklanan Mustafa Can nereli, kaç yaşında?

24.11.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Sarıyer'de gittiği bir doğum günü partisinde iş insanı Mustafa Can ile bir tartışma yaşadı. Kurtoğlu'nun Mustafa Can'ı bıçakla yaraladığı haberi sonrası Mustafa Can'ın hayatı ve kimliği merak ediliyor. Peki Mustafa Can kimdir, olay neden yaşandı? İşte ayrıntılar...

İş insanı Mustafa Can kimdir? Cengiz Kurtoğlu tarafından bıçaklanan Mustafa Can nereli, kaç yaşında?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir doğum günü partisine katılmış olan Cengiz Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can ile bir tartışma yaşadı. Mustafa Can olay sonrası Cengiz Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu. Peki Mustafa Can kimdir?

MUSTAFA CAN KİMDİR?

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun, bir yakınının doğum günü için gittiği partide Mustafa Can isimli kişiyle kavga ettiği, sonrasında da onu darp ettiği iddia edildi.
Kurtoğlu ise bu iddiaları yalanladı ve olayın iç yüzünü şu sözlerle anlattı:

"Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı. Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim."

cengiz_kurtoglu_ndan_is_adami_mustafa_can_a_bicakli_saldiri_iddiasi_h181462_eef16

Olay sonrası Mustafa Can'ın hayatı araştırılırken, Can hakkında internette detaylı bilgi yer almıyor. Can'ın iş adamı olduğu gelen bilgiler arasında bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Cengiz Kurtoğlu kimdir, aslen nereli?Cengiz Kurtoğlu kimdir, aslen nereli?
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Kurtoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede dağda tek yaşaması olası değil

Önemli yatırım anlaşmaları imzalandı

Önemli yatırım anlaşmaları imzalandı

Anadolu döviz satın aldı, Doğu döviz sattı!

Anadolu döviz satın aldı, Doğu döviz sattı!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürülmüştü! Nedeni ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

İrem genç kız oldu! Babasının kopyası...

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

11 saat sancıdan sonra doğdu! İşte ilk pozları

O Ses Türkiye sunucusunun göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

O Ses Türkiye sunucusunun göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.