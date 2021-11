İş insanı Mustafa Can kimdir? Cengiz Kurtoğlu tarafından bıçaklanan Mustafa Can nereli, kaç yaşında?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir doğum günü partisine katılmış olan Cengiz Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can ile bir tartışma yaşadı. Mustafa Can olay sonrası Cengiz Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu. Peki Mustafa Can kimdir?

MUSTAFA CAN KİMDİR?

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun, bir yakınının doğum günü için gittiği partide Mustafa Can isimli kişiyle kavga ettiği, sonrasında da onu darp ettiği iddia edildi.

Kurtoğlu ise bu iddiaları yalanladı ve olayın iç yüzünü şu sözlerle anlattı:

"Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı. Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim."

Olay sonrası Mustafa Can'ın hayatı araştırılırken, Can hakkında internette detaylı bilgi yer almıyor. Can'ın iş adamı olduğu gelen bilgiler arasında bulunuyor.