İş insanı Nevzat Aydın Yunanistan'dan adisyon paylaştı, hesabı görünce şaştı kaldı

Yemeksepeti'nin kurucularından iş insanı Nevzat Aydın, Yunanistan'da gittiği bir restoranda ödediği hesapla gündeme geldi. Panathinaikos-Anadolu Efes basketbol maçını izlemeye giden Aydın, Atina'da yediği yemeğin adisyonunu paylaştı.

GELEN HESAP ŞAŞIRTTI

Arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 kişi tıka basa yedik. Karides, kalamar, ahtapot... sadece ben 6 tane kola içtim. Bu da gelen hesap." ifadelerini kullandı. 115 Euro'luk adisyonu paylaşan Aydın, gelen adisyonu görünce şaşırdı.

Gündem olan paylaşımın ardından birçok kullanıcı Aydın'a yorum yaptı. Kullanıcılar fiyatları Türkiye ile karşılaştırdı ve hesabın uygun olduğunu belirtti.