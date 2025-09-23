İş insanından ilginç kampanya! Otellerinde hamile kalana para ödülü

Polonya'nın tanınmış iş insanı Wladyslaw Grochowski ve eşi Lena Grochowska, sahibi oldukları Arche otellerinde yeni bir doğum kampanyası başlattı. Çift, otellerinde hamile kalan konuklarına ve çalışanlarına nakit ödül ve çeşitli teşvikler sunacak.

EV SATIN ALAN MÜŞTERİLERE DE PARA ÖDÜLÜ

23 otelden birinde konakladığını belgeleyen ve orada hamile kaldığını kanıtlayan ebeveynlere, doğan çocukları için ücretsiz vaftiz kutlaması düzenleyecek. Grochowski’nin inşaat firmalarından ev satın alan müşterilere de, doğumdan sonraki beş yıl içinde dünyaya gelen her çocuk için 10 bin zloti (yaklaşık 2350 euro) nakit ödül verilecek.

Wladyslaw Grochowski, Polonya’nın düşen doğum oranlarına dikkat çekerek “2026'da Polonya, savunmaya GSYH'sinin neredeyse yüzde 5'ini harcayacak. Ama eğer demografi bizi yok ederse, tüm bu savunmanın ne anlamı kalır?” dedi. Polonya’nın nüfusu azalma eğiliminde. Yetkililer nüfusun 2100 yılına kadar yarıya düşebileceği uyarısında bulunuyor.