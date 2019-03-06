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İş makinesi şaha kalktı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2019 21:08 | Son Güncelleme

İş makinesinin yıkmaya çalıştığı bina üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İş makinesinin yerle bir ettiği bina kepçenin üzerine çöktü.

Arka tarafı havaya kalkan kepçe operatörü kazadan ucuz kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasında görüntülendi.


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Anahtar Kelimeler:
kepçe iş makinesi

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