İş yerinde enerjinizi arttırmanın 7 yolu!

Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton, enerji seviyesini artırıp, dengeli bir vücut kompozisyonuna ulaşarak günümüzün daha iyi geçmesini sağlayacak yöntemleri bizler için sıraladı. İş hayatında teknoloji odaklı çalışmamız uzun mesai saatleriyle birleştiğinde, genel sağlık durumumuz açısından olumsuz sonuçlar yaratabiliyor. Hepimiz yaşam kalitemizi iyileştirmenin yollarını aramalıyız. Çünkü kişisel zamanımız genellikle e-postalara cevap vererek ya da ekranın karşısında oturarak geçiyor. Uzun süre oturmamamız gerektiğini bilsek de buna mecbur kalıyoruz. Herbalife Nutrition Global Sporcu Performansı ve Fitness Eğitimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samantha Clayton oturarak geçirdiğimiz süreyi daha konforlu bir hale getirmemizin ip uçlarını bizler için şöyle sıraladı: DOĞRU OTURMA ŞEKLİNİZİ BELİRLEYİN Belinizin tam desteklendiğinden emin olmak için sandalyenizi ayarlayın. Sandalyenin doğru ayarlanması belinize uygulanan baskının azalmasına yardımcı olur. Dizleriniz kalçanızdan hafif daha aşağıda durmalı ve ayaklarınız zemine düz basmalıdır. Eğer ayaklarınız yere tam değmiyorsa, bir ayak taburesi kullanarak ayaklarınızın uygun seviyede durmasını sağlayabilirsiniz. Klavyeyi kullanırken bileklerinizin ve kolunuzun dirseğe kadar olan kısmının zemine düz bir açı oluşturacak şekilde durması için sandalye yüksekliğini de ayarlamalısınız. Dirsekleriniz vücudunuza bitişik durmalı ve kolunuz dirsek ekleminde L-şeklini oluşturmalıdır. Bilgisayar ekran açısının düz bakabileceğiniz şekilde ayarlandığından ve boynunuzu eğmeye gerek kalmadığından emin olun.

SIK SIK AYAĞA KALKIN Telefonunuzu saat başı çalacak şekilde kurun ve her saat en az beş dakikayı sandalyede oturmadan geçirin. Mutlaka ofisten çıkmanız gerekmez. Sadece ayakta durmak bile kaslarınızdaki gerginliğin azalmasına ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olur. GERGİNLİĞİNİZİ AZALTACAK MÜZİKLER DİNLEYİN Mola sırasında sevdiğiniz bir müziği dinlemek ruh halinize iyi gelecektir. Kendinizi mutlu ve rahat hissetmenizi sağlayan şarkılardan bir liste yapın ve gün içerisinde birkaç tanesini dinlemeye gayret edin. Gerginliği azaltmanın bir başka yolu da masada basit esneme hareketleri yapmaktır. Gün içerisinde gerilen kaslarınızı rahatlatmanızı sağlar. BİRKAÇ DAKİKANIZI MEDİTASYONA AYIRIN Meditasyon, işyerinde stres seviyesini azaltmak için iyi bir seçenektir. Günlük hayatın karmaşasından birkaç dakika uzaklaşıp dingin bir ruh haline geçerek zihninizi sakinleştirmek, işe daha iyi odaklanmanıza ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olabilir. YAPILACAK İŞLERİNİZİ ÖNEM LİSTESİNE GÖRE SIRALAYIN Yapılacak işleri önem listesine göre sıralamaz ve kendinize açık hedefler belirlemezseniz, gün içerisinde stresli anlar yaşayabilirsiniz. Öncelikli konuları belirlediğiniz bir liste yaparak sakin bir gün geçirebilir ve işleri zamanında yetiştirebilirsiniz. İş hayatında birçok insan en önemli işleri ertelerken, daha kolay ve daha önemsiz işlere zaman harcıyor. Oluşturacağınız açık ve kısa bir yapılacaklar listesi, çok daha verimli çalışmanıza yardımcı olacaktır.