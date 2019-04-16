İş yerinde saldırıya uğradılar, 4,5 yıl ceza aldılar

2012 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda, eşinin iş yerinin önünde tanımadığı kişiler tarafında saldırıya uğrayan İbrahim Ay ve oğlu Batuhan Ay, mahkeme tarafından aldıkları ceza sonrası hayatlarının karardığını söylediler. Batuhan Ay’ın iddiasına göre, annesine ait iş yerinde çalışırken iki şahsın birbiriyle tartıştığını ve bu kişileri iş yerinden uzaklaştırdıklarını, daha sonra minibüsle gelen 9 kişinin babası İbrahim Ay’a saldırdıklarını söyledi. Kendilerini savundukları için de 4,5 yıl ceza aldıklarını anlatan baba-oğul, olay sonrası iş yerlerini kapatarak Samsun’a yerleşmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Baba-oğul şimdi cezaevine girmek için cezalarının kendilerine tebliğ edilmesini bekliyor.

"KENDİMİZİ SAVUNDUĞUMUZ İÇİN 4,5 YIL CEZA ALDIK"

Yaşanan olayı anlatan İbrahim Ay, ”İstanbul Gaziosmanpaşa'da iş yerimizin önünde otururken bir minibüsle 9 kişi geldi. Direkt bana saldırdılar. Biz de haliyle kendimizi savunmak zorunda kaldık. Kendimizi savunduğumuzdan dolayı oğlumla ben 4 buçuk yıl ceza aldık. Bize saldıran insanlar 1-1,5 ay gibi ceza aldılar. İstanbul Bölge Mahkemesi'nden onaylanmış 4,5 yıl cezamız var. Adamlar bize saldırmış, biz kendimizi savunmuşuz. Ne yapsaydık, savunmasaydık mı, çaylarını söyleyip sonra bizi dövün mü deseydik?” dedi.