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İş yerinde yenmemesi gereken 10 yemek: Görgü uzmanından öneriler: “Ofiste konuşulmayan kurallar var"

Görgü ve protokol uzmanı Elizabeth Soos, iş yerinde tüketilmemesi gereken 10 yemeği sıraladı. Avustralya merkezli Auersmont Görgü ve Protokol Okulu’nun kurucusu Soos, “Ofiste konuşulmayan kurallar var. Koku ve ses çıkaran yiyeceklerden uzak durarak mesai arkadaşlarınızın konforunu koruyun,” dedi. İşte ofis ortamında yenmemesi gereken 10 yemeğin detayları haberimizde...

İş yerinde yenmemesi gereken 10 yemek: Görgü uzmanından öneriler: “Ofiste konuşulmayan kurallar var"
Sedef Karatay

Avustralya merkezli görgü ve protokol uzmanı Elizabeth Soos, ofis ortamında tüketilmemesi gereken yemekleri sıralayarak, çalışanların mesai arkadaşlarını rahatsız etmemek için daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

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Görgü ve Protokol Okulu’nun kurucusu olan Soos, iş yerlerinde konuşulmayan bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

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KOKU YAYAN YEMEKLERE DİKKAT

Soos, iş yerinde tüketilen yemeklerin kokusunun ofis ortamını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. “Ofisi saran kötü bir kokudan daha kötüsü olamaz. Bu, mutfaktaki buzdolabını açtığınızda gelen koku da olabilir, mikrodalgada ısıtılan bir yemek de,” diyen Soos, özellikle somon ve ton balığı gibi balıkların, yumurta bazlı yemeklerin, sarımsaklı yiyeceklerin, Brüksel lahanası, brokoli ve kabak gibi sebzelerin ofiste tüketilmemesi gerektiğini ifade etti. Uzman, bu tür yemeklerin kokularıyla diğer çalışanları rahatsız edebileceğini vurguladı.

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GÜRÜLTÜLÜ YEMEKLERDEN KAÇININ

Yemeklerin kokusunun yanı sıra, tüketim sırasında çıkan seslerin de ofis ortamında huzursuzluk yaratabileceğini belirten Soos, “Çorba içerken, cips veya çiğ sebze yerken çıkan sesler, hatta poşet ve ambalaj malzemelerinin hışırtıları bile diğer çalışanları rahatsız edebilir,” dedi.

Bu tür gürültülerin iş yerinde olumsuz bir atmosfer yaratabileceğini ve çalışanların konsantrasyonunu bozabileceğini ekledi.

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OFİSTE YENMEMESİ GEREKEN 10 YEMEK

Elizabeth Soos’un önerilerine göre, iş yerinde tüketilmemesi gereken yemekler şunlardır:

  • Somon
  • Ton balığı
  • Yumurta bazlı yemekler
  • Sarımsaklı yiyecekler
  • Brüksel lahanası
  • Brokoli
  • Kabak
  • Çorba
  • Cips
  • Çiğ sebzeler

OFİS DIŞINDA TÜKETİM ÖNERİSİ

Soos, eğer çalışanlar bu tür yemekleri tüketmek istiyorsa, bunları ofis dışında yemeleri gerektiğini önerdi. “Eğer bu yemekleri getirdiyseniz, lütfen ofis dışına çıkın ve orada tüketin. Bu, hem sizin hem de mesai arkadaşlarınızın konforu için daha iyi olacaktır,” diyerek nezaketin iş yerinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

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GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI

Elizabeth Soos, iş yerlerinde görgü ve nezaket kurallarına uymanın, profesyonel bir ortam yaratmada kritik olduğunu belirtti. “İş yerinde sadece iş performansınız değil, aynı zamanda diğer çalışanlara gösterdiğiniz saygı da önemlidir,” diyen Soos, küçük detaylara dikkat ederek daha uyumlu bir çalışma ortamı yaratılabileceğini ifade etti.

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balık sarımsak çalışma saatleri ofis
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